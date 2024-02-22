Подмосковье вошло в топ-3 регионов по использованию сервиса «Мобильный избиратель»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по использованию сервиса «Мобильный избиратель» перед президентскими выборами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Сервис на Едином портале госуслуг позволяет выбрать удобный участок для голосования независимо от места прописки. Им гражданин может воспользоваться, если в день выборов не сможет находиться по месту регистрации и проголосовать там», – говорится в сообщении.Выбрать удобный участок и подать заявление необходимо до 23:59 11 марта по ссылке. До этого момента можно изменить решение.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Вся информация о кандидатах и избирательном участке доступна в личном кабинете избирателя на Едином портале госуслуг.
Кроме того, жители Подмосковья могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. С подробной инструкцией по участию в нём можно ознакомиться по ссылке.
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Лора Луганская