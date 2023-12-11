Подмосковные огнеборцы вытащили из пожара 5 кошек и собаку

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли на пожаре 5 кошек и собаку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
10 декабря в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что в селе Бисерово загорелся одноэтажный деревянный жилой дом.
240-й пожарно-спасательная часть и 201-й, 242-й и 337-й пожарно-спасательные части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы ликвидировали возгорание жилого дома.
Стоит отметить, что пожарным удалось также спасти постройку и вольер возле горящего здания.
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240-й пожарно-спасательная часть и 201-й, 242-й и 337-й пожарно-спасательные части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы ликвидировали возгорание жилого дома.
« <…> Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1 БИС. Организовав тушение дома и постоянный подвоз воды, огнеборцы не дали распространиться пламени на соседние строения и отстояли сарай, находящийся в трёх метрах от горящего дома. <…> Когда начался пожар, животные от страха забились в разные углы и не захотели самостоятельно покидать заставленное вещами помещение. К счастью, всё закончилось благополучно, никто из людей и животных пострадал. Через несколько часов огнеборцы локализовали открытое горение и потушили возгорание», — поделился начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев.
Стоит отметить, что пожарным удалось также спасти постройку и вольер возле горящего здания.
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Мира Полтева