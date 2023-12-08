Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры впавшую в кому женщину

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вызволили из запертой квартиры нуждавшуюся в срочной госпитализации женщину. Инцидент произошёл в городском округе Королёв, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась местная жительница. Она рассказала, что её больная диабетом дочь перестала отвечать на телефонные звонки и не открывает дверь.
С подозрением на диабетическую кому пациентку доставили в местную больницу.
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«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на вызов и специальным инструментом вскрыли входную дверь. В квартире они обнаружили 47-летнюю женщину без сознания. После осмотра медиками спасатели зафиксировали пострадавшую на мягких носилках и перенесли в машину скорой помощи», рассказал старший смены Виталий Павлов.
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Лора Луганская