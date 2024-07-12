Подмосковные переселенцы подали более 2 тыс. заявок на жилищные сертификаты

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Свыше двух тысяч заявок на жилищные сертификаты подали с начала года собственники квартир в аварийных домах Московской области, расселено будет более 61 тысячи квадратных метров ветхого жилья, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Всего на получение сертификатов было подано 2094 заявления в 33 подмосковных округах», — отмечается в сообщении.Больше всего заявок — 452 — поступило от жителей Шатуры. На второе место по этому показателю вышел Сергиево-Посадский округ с 231 заявлением. Третьим стал округ Ступино (206 заявок на жилищные сертификаты), четвёртым — Воскресенск (171 заявка). А замыкает топ-5 Орехово-Зуевский округ со 162 заявками.
Жилищные сертификаты предоставляются собственникам аварийного жилья из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр, при этом минимальная сумма рассчитывается на 33 квадратных метра, даже если реальное жильё меньше. Сертификат можно использовать при покупке жилья в любом районе Подмосковья в новостройке или на вторичном рынке.
Подробную информацию о сертификате для переселенцев из аварийного жилья можно получить по телефону горячей линии областного Минстроя: 8-926-611-93-33 или направить вопросы на электронную почту ведомства: minstrk@mosreg.ru.
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Лев Каштанов