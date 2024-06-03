В Подмосковье для спасателей прошла тренировка по ликвидации последствий ДТП

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в тренировке по ликвидации последствий ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Тренировка проводилась на участке федеральной трассы «Дон» в городском округе Ступино.
По итогам проверки навыков и знаний все спасатели получили положительные оценки.
Читайте также:
Подмосковные спасатели приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп»
Спасатели Московской области примут участие в чемпионате «Профессионалы»
Под Талдомом два дня тушили сложный торфяной пожар
«На место аварии оперативно прибыли специалисты экстренных служб и приступили к ликвидации последствий ДТП. Спасатели обозначили зону проведения спасательных работ светоотражающими конусами, отключили аккумуляторные батареи для предотвращения возможного возгорания и используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент деблокировали и эвакуировали условного пострадавшего. Благодаря слаженным действиям участников тренировки мужчина был своевременно предан медицинским работникам скорой помощи. Огнеборцы смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части, после чего автомобильное движение было восстановлено», — рассказал план тренировки замначальника Александр Голяк.
По итогам проверки навыков и знаний все спасатели получили положительные оценки.
Читайте также:
Подмосковные спасатели приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп»
Спасатели Московской области примут участие в чемпионате «Профессионалы»
Под Талдомом два дня тушили сложный торфяной пожар
Мира Полтева