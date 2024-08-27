Подмосковные школьники первенствовали в акции «Я – гражданин России»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Подмосковные школьники стали победителями Всероссийской акции «Я – гражданин России». Об этом стало известно в ходе торжественного закрытия акции в детском центре «Смена», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В этом году участниками финала акции стали более 100 школьников из 27 регионов России в возрасте от 11 до 17 лет. Первое место в региональном зачёте заняла делегация Подмосковья, в состав которой входили Артём Пилипов, Дмитрий Смутик, Глеб Фёдоров и Азалия Юнусова. Второе место – у делегации Омской области, третье – у участников из Республики Коми.
Организатором акции выступает Минпросвещения России.
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«В 2024 этом во всех этапах акции приняли участие более 250 тыс. детей со всей страны. Это школьники и студенты колледжей. Акция формирует гражданскую позицию у подрастающего поколения, раскрывает потенциал ребят в общественно-полезных практиках», – заявил директор центра Юрий Макеев.
Организатором акции выступает Минпросвещения России.
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Лора Луганская