Подмосковные создатели игр стали призерами всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Начни игру»
Четыре создателя игр из Московской области вошли в число победителей и призеров финала Всероссийского конкурса «Начни игру». Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Финал конкурса «Начни игру» проходил в Казани. Победителями стали 24 человека.
Призерами от Московской области стали ученица 10 класса коломенской гимназии №2 «Квантор» Дарья Ватраскина, Анна Любаева из команды «КнигаКит» и команда студенток 3 курса Института бизнеса и дизайна «Следователи» Татьяна Крамина и Кристина Ляшенко.
Стоит отметить, что победители и призеры конкурса получили предложения поступить на стажировку или предложения о трудоустройстве, а также ценные призы и награды.
Читайте также:
В Талдоме в честь Масленицы устроят гастрономический конкурс и огненное шоу
В Подмосковье пройдет конкурс «Марафон ESG»
В России пройдёт посвящённый путешествиям конкурс «Культурные сокровища глазами молодых»
Призерами от Московской области стали ученица 10 класса коломенской гимназии №2 «Квантор» Дарья Ватраскина, Анна Любаева из команды «КнигаКит» и команда студенток 3 курса Института бизнеса и дизайна «Следователи» Татьяна Крамина и Кристина Ляшенко.
«Восемь месяцев назад вы начали свой путь с Всероссийским конкурсом «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». <…> За это время мы вместе однозначно внесли вклад в игровую индустрию. Уважаемые финалисты, будущие победители и призёры Всероссийского конкурса «Начни игру»! Продолжайте упорно работать и, уверен, спустя годы именно вы станете создателями прорывных технологий геймификации или легендарных видеоигр. Творите будущее! Мы на вас рассчитываем!», – поделился первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Стоит отметить, что победители и призеры конкурса получили предложения поступить на стажировку или предложения о трудоустройстве, а также ценные призы и награды.
Читайте также:
В Талдоме в честь Масленицы устроят гастрономический конкурс и огненное шоу
В Подмосковье пройдет конкурс «Марафон ESG»
В России пройдёт посвящённый путешествиям конкурс «Культурные сокровища глазами молодых»
Мира Полтева