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Подмосковные спасатели достали из затопленного колодца бездомную собаку

19 февраля 2024, 14:59
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вызволили бездомную собаку, провалившуюся в канализационный колодец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошёл в посёлке Строитель Можайского городского округа.
О происшествии в единую службу экстренной помощи «Система-112» сообщили жильцы ближайшей многоэтажки. Они услышали жалобный вой животного и обнаружили на дне трёхметрового колодца пса, стоящего в холодной воде. Самостоятельно вытащить его граждане не смогли и обратились к специалистам.
«Прибыв на место вызова, спасатели увидели, что из ледяной воды выглядывает только голова измученного и замёрзшего животного. Пёс был очень напуганным и уставшим, поэтому вёл себя очень агрессивно и не хотел подпускать специалистов. Работники противопожарно-спасательной службы с помощью альпинистского снаряжения спустились к пленнику. После нескольких попыток они накинули на него петлю и вытащили из колодца», – рассказал замначальника поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Роман Протасевич

Он добавил, что, оказавшись на земле, бедолага отряхнулся и удалился в неизвестном направлении.

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#мособлпожспас
#спасатели
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#животное
#можайск
#московская область
#подмосковье
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В Карелии местный житель выиграл в лотерею больше 52 млн рублей
19 февраля 2024, 16:18

Фото: IStock/Coprid

В Карелии местный житель выиграл в лотерею 52 млн рублей, не отгадав ни одного числа. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».
Лотерейный билет россиянин решил принять участие в лотерее «Все или ничего» и купил билет в приложении «Столото» всего за 100 рублей. Согласно правилам игры, нужно было отгадать либо все числа, либо ни одного. Так, благодаря второму варианту россиянин выиграл 52,1 млн рублей.

Как рассказали в организации, победитель ещё неизвестен, так как не обращался за кушем.

Ранее стало известно, что ещё трое жителей Карели выиграли по миллиону рублей в лотерею.

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#лотерея
#россияне
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Подмосковные спасатели помогли женщине, зажатой в разбитой машине
19 февраля 2024, 16:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Женщину, пострадавшую в ДТП на трассе М-4 «Дон» у СНТ «Лесопарк» в городском округе Ступино, освободили из зажавшего её смятого металла работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«На трассе столкнулись легковые автомобили «Шевроле» и «Лада». 58-летняя пассажирка отечественной машины оказалась заблокированной искорёженными металлическими конструкциями. Спасатели оказали женщине первую помощь, а затем при помощи гидравлики сняли части кузова, мешавшие эвакуации», — говорится в сообщении.
Женщину зафиксировали на жёстких носилках и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшую с черепно-мозговой травмой и переломом левой ноги увезли в больницу. Остальным участникам ДТП спасатели оказали психологическую помощь.

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#дтп
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#спасатели
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Опрос: Россияне считают животных более важными, чем интерьер
19 февраля 2024, 16:05

Фото: istockphoto.com/liveostockimages

Опрос интерьерной компании показал, что 68% россиян считают животных важнее интерьера.
Лишь 32% опрошенных отметили, что не стали бы заводить домашних питомцев ради сохранности ремонта и мебели.

«Рекомендую на этапе выбора консультироваться с продавцами, упоминая о наличии домашних питомцев. Это позволит в конечном счете создать интерьер на долгие годы», — прокомментировал в этой связи в беседе с «Вечерней Москвой» пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию «Работы.ру» Юлия Санина ответила, выгодно ли брать отпуск в феврале и марте.

«В эти месяцы стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в другие месяцы с большим количеством рабочих дней. Особенности выплаты аванса из-за праздников заключаются в том, что работодатели могут изменить график выплаты зарплаты из-за выходных дней, так как банковские переводы и другие операции будут занимать больше времени», — прокомментировала в беседе с RT Санина.

Также жителям Подмосковья напоминали, что при необходимости замены или ремонта почтовых ящиков в подъезде выполнять эти работы должна управляющая компания.

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#отпуск
#работа
#животные
#ремонт
#опрос
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Расписание электричек МЦД-2, Калужского и Рижского направлений изменится 23-25 февраля
19 февраля 2024, 16:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых электричек Рижского и Курского направления МЖД, включая поезда МЦД-2, изменится с 23 по 25 февраля из-за перехода на цифровую систему управления движением между станциями Подмосковная и Москва-Пассажирская-Курская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Переключение назначено на период с 18:20 23 февраля до 6:05 25 февраля. В это время рабочие поменяют напольное оборудование железнодорожной автоматики, а также программное обеспечение на трёх станциях — Подмосковной, Каланчёвской и Рижской. В связи с эти будет временно перекрываться движение по главным путям. Расписание электричек будет откорректировано», — говорится в сообщении.
В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Некоторые электрички будут следовать по сокращённому маршруту, а некоторые временно отменят.

Узнать актуальный график движения пригородных поездов можно на станциях и вокзалах, а также онлайн — на официальном сайте РЖФ и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#электрички
#поезда
#рижское направление
#мцд-2
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В 2024 году россияне впервые должны будут заплатить налог по вкладам
19 февраля 2024, 15:41

Фото: istockphoto/blinow61

В 2024 году гражданам России впервые предстоит заплатить налог на доход по вкладам за предыдущий год. У этого налога нет фиксированной ставки, поэтому многие не знают, как правильно рассчитать сумму этого платежа.
В беседе с изданием «Аргументы и факты» с тонкостями определения ставки нового налога россиян познакомила кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Она рассказала, что налог на доходы по вкладам заплатят те граждане, которые за год получили доход по вкладам свыше необлагаемой суммы. Необлагаемая база рассчитывается как один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку, уточнила эксперт.

Произвести расчёт с Федеральной налоговой службой необходимо до 1 декабря 2024 года. В прошлом году сумма необлагаемого дохода по вкладу составляла 150 тысяч рублей, поскольку на начало декабря 2023 года ключевая ставка была равна 15%. То есть, если совокупные доходы гражданина, независимо от банка или банков, где он имеет вклады, превысили 150 тысяч рублей, он должен заплатить стандартный подоходный налог на разницу. Скажем, если доходы по вкладам составили 160 тысяч рублей, ему следует заплатить 13% от 10 тысяч, пояснила экономист.

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#эксперт
#ключевая ставка
#база
#вклады
#доходы
#налог
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В Мособллесе рассказали, когда в Подмосковье вернутся перелётные птицы
19 февраля 2024, 15:40

Фото: Istockphoto / hfoxfoto

В Московской области уже начали замечать первых перелётных птиц. Это зеленушки, сообщил «Радио 1» ведущий инженер Государственного казённого учреждения «Мособллес» Владимир Захаров.
«Мы начали замечать таких птиц, как зеленушки – они уже стали появляться. Из-за зелёно-желтого цвета они бросаются в глаза в сезон, когда вокруг всё серо-белое. Они уже заявляют о себе – мы слышим их журчащее пение. Дальше будем ждать грачей, а там скоро и первые разведчики-скворцы подтянуться. Хотя в Москве в некоторых местах они зимуют на вокзалах, это аномалия. В норме скворцы – перелётные», – сказал собеседник «Радио 1».
Как отметил Захаров, постепенно в Подмосковье будут возвращаться все улетевшие на зимовку в тёплые края пернатые. Начнутся и весенние кочёвки хищных птиц.
«Среди них очень много редких, занесённых в Красные книги. Они пролетают через территорию Московской области, кто-то задерживается, кто-то идёт дальше на север. У нас летят и гуси, и утки, и всевозможные их родственники», – пояснил специалист.
Соловьи, по его словам, пока ждут тёплого сезона.
«Они не спешат, но появится примерно в середине апреля. Всё зависит от того, насколько ранней будет весна. Но к началу мая мы их точно услышим. Соловей обычно демонстрирует, что он здесь, своим запоминающимся пением», – отметил Захаров.
Он добавил, что уже в феврале, несмотря на морозы, многие пернатые начинают петь по-весеннему.
«Сейчас предвесенняя пора. Уже многие птицы начинают петь, синицы поют по-весеннему. Они издают широкий набор звуков, а по-весеннему начинают петь с середины или даже с начала февраля – это более протяжный, длительный и более весёлый звук. Ещё одни предвестники весны – большие пёстрые дятлы. Но у них голос противный, и ни не так часто его подают», – заключил ведущий инженер Мособллеса.
19 февраля в России отмечается День орнитолога. Праздник был установлен в 1983 году, когда при академии наук СССР было создано Всесоюзное орнитологическое общество.

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#птицы
#орнитолог
#природа
#перелёт
#московская область
#подмосковье
#фауна
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Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве
19 февраля 2024, 15:33

Фото: istockphoto.com/Zbynek Pospisil

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москву ожидает потепление в конце этой недели.
«Ночью в пятницу, 23 февраля, столбики термометров покажут около 0°C. Дневная температура будет слабоположительная – в пределах 1…4°C. Теплая погода сохранится и 24 февраля. В течение суток предварительно прогнозируется 0…5°C», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин добавил, что в четверг и пятницу в Москве будут ещё и прояснения.

«Существенных осадков на неделе не произойдёт. Связано с тем, что мы будем находиться далеко от центра североатлантического антициклона. Во второй половине недели осадки будут в виде моросящего дождя, местами снег с дождём», — объяснил в беседе с RT Ильин.

Ранее Татьяна Позднякова сообщала, что в начале марта в столичном регионе ожидаются положительные температуры.

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#погода
#снег
#температура
#осадки
#циклон
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В двух лесопарках Котельников проложили лыжные трассы
19 февраля 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Лыжные трассы проложены для жителей и гостей городского округа Котельники в Томилинском и Кузьминском лесопарках, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.

«Лыжные трассы в лесопарках помогут любителям зимних видов спорта сохранить хорошую физическую форму, получить заряд бодрости и хорошего настроения», — отметили в пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что за неделю с 12 по 18 февраля в парках Московской области побывали 1,1 млн человек, что на 204 тысячи посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми посещаемыми парками региона стали «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках и Фабричный парк в Истре.

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#котельники
#лыжи
#парки
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В Подмосковье продлили приём заявок на участие социальную ипотеку для учителей
19 февраля 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Приём заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для учителей продлили до 15 марта, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Участие в программе «Социальная ипотека» позволяет учителям приобрести жилье на льготных условиях. В этом году такая возможность будет у 53 учителей», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.
Участник программы «Социальная ипотека» при покупке квартиры в ипотеку оплачивает только проценты по кредиту. Само тело кредита оплачивает Московская область. Для того, чтобы взять жильё в социальную ипотеку, нужно иметь стаж работы в подмосковной образовательной организации не менее десяти лет. Кроме того, у заявителя и его супруги/супруга не должно бить собственного или служебного жилья.

Документы на участие в программе будут приниматься с 4 марта о электронной почте: soc-ipoteka@asou-mo.ru или rodionovanva@mosreg.ru.

Подробная информация об участии в программе размещена на сайте Минобразования региона.

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#ирина каклюгина
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