Подмосковные спасатели достали из затопленного колодца бездомную собаку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«Прибыв на место вызова, спасатели увидели, что из ледяной воды выглядывает только голова измученного и замёрзшего животного. Пёс был очень напуганным и уставшим, поэтому вёл себя очень агрессивно и не хотел подпускать специалистов. Работники противопожарно-спасательной службы с помощью альпинистского снаряжения спустились к пленнику. После нескольких попыток они накинули на него петлю и вытащили из колодца», – рассказал замначальника поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Роман Протасевич
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