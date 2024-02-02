Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на лед при кормлении уток

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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья об опасности выхода на лед при кормлении уток. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Зимой многие представители пернатых не улетают на юг и пережидают холода в городской черте. Сотрудники ведомства провели профилактические рейды в городском округе Балашиха.
Стоит отметить, что в рамках профилактики местным жителям рассказали о способах спасения и самоспасения на ледовом панцире.
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«Птицы зимуют на незамерзающих участках водоемов. А местные жители часто вместе со своими детьми подкармливают милых пернатых, забывая об опасностях на ледовой поверхности. Лед неравномерный и в разных местах имеет разную прочность, а подходить к открытым участкам очень опасно. Жителям рассказали, что ледовая поверхность может треснуть под весом гуляющего в любой момент, поэтому лучше обходить стороной ненадежные места с трещинами, незамерзшими лунками и растительностью. Также особенно рискованно выходить на темные участки льда, так как они быстрее прогреваются под солнцем и сильнее тают», — поделился Начальник ПСЧ-201 Игорь Туз.
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Мира Полтева