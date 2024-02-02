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Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на лед при кормлении уток

02 февраля 2024, 12:16
Фото: istockphoto / Yulia Shevchenko

Фото: istockphoto / Yulia Shevchenko

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья об опасности выхода на лед при кормлении уток. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Зимой многие представители пернатых не улетают на юг и пережидают холода в городской черте. Сотрудники ведомства провели профилактические рейды в городском округе Балашиха.

«Птицы зимуют на незамерзающих участках водоемов. А местные жители часто вместе со своими детьми подкармливают милых пернатых, забывая об опасностях на ледовой поверхности. Лед неравномерный и в разных местах имеет разную прочность, а подходить к открытым участкам очень опасно. Жителям рассказали, что ледовая поверхность может треснуть под весом гуляющего в любой момент, поэтому лучше обходить стороной ненадежные места с трещинами, незамерзшими лунками и растительностью. Также особенно рискованно выходить на темные участки льда, так как они быстрее прогреваются под солнцем и сильнее тают», — поделился Начальник ПСЧ-201 Игорь Туз.


Стоит отметить, что в рамках профилактики местным жителям рассказали о способах спасения и самоспасения на ледовом панцире.

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#балашиха
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Аналитики «Авито» узнали, сколько россиян искали работу за последний год
Опрос «Авито» показал, что за последний год более половины россиян искали работу
02 февраля 2024, 12:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Более половины россиян за последний год искали работу. Такой результат показал опрос, проведённый аналитиками «Авито Работы».
В опросе приняли участие свыше 10 тысяч россиян, из которых 18% искали работу один раз, 12% – два или три раза, а 7% – более трёх раз.

Также 71% респондентов подтвердил, что рассматривал вакансии на специализированных онлайн-сервисах. При этом, такой способ поиска работы рассматривали люди в возрасте 35-44 лет (76%), 45-54 лет (76%) и 25-34 лет (74%).

Около трети опрошенных (30%) пытались найти работу через друзей, родственников и знакомых. Менее четверти участников опроса (22%) искали вакансии в соцсетях и мессенджерах. И лишь 14% обратились за помощью в центр занятости или на биржу труда.

Кроме того, «Радио 1» рассказали, насколько участники опроса готовы к переезду ради новой работы.

«В рамках опроса мы также выяснили, что треть людей (33%), искавших работу за последний год готовы к переезду в другой регион ради карьерных перспектив. Данный вектор развития показывает, что сегодня работники стремятся к самореализации, ищут лучшие возможности для построения карьеры, и даже готовы ради этого сменить место жительства. Такой выбор более характерен для мужчин (40% против 26%), не готовы к горизонтальной профессиональной мобильности почти половина опрошенных (47%) — более характерно для женщин (53% против 40%)», – рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
При рассмотрении вакансии россияне в первую очередь обращают внимание на размер зарплаты (68%), гибкие условия труда (44%), официальное трудоустройство (32%), положительные отзывы от сотрудников (31%), конкретику при распределении обязанностей (30%) и хорошую репутацию работодателя (28%).

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#работа
#опрос
#специалисты
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Жители Подмосковья могут пройти курсы повышения квалификации в сфере ЖКХ
02 февраля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / master1305

Жителей региона приглашают пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по самым востребованным специальностям в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства московской области.

Первые занятие пройдут уже 19 февраля. Пройти повышение квалификации можно пройти по нескольким специальностям: слесарь-сантехник, слесарь аварийно-восстановительных работ и машинист насосных установок.

«Подать заявку на обучение можно на сайте Государственного автономного образовательного учреждения Московской области Учебно-курсовой комбинат ЖКХ, на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и по телефонам 7 (916) 979-65-61 и 7 (495) 529-74-77», - подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что все курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки проводятся бесплатно.

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#обучение
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В подмосковную приёмную кандидата Путина поступили предложения от сельских старост
02 февраля 2024, 11:38

Фото: РИШ

Несколько предложений, касающихся развития сёл и деревень, поступило в общественную приёмную кандидата в президенты России Владимира Путина в Красногорске от представителей областной Ассоциации сельских старост, сообщает региональный избирательный штаб.
Использовать для подсчёта реального числа жителей населённых пунктов геолокацию предложил Председатель Ассоциации старост Московской области Федор Степанов.

«По факту в большинстве деревень Подмосковья живет больше людей, чем зарегистрировано. Но есть и те, где прописано очень много, но почти никто не живет», — отметил Степанов.
По его мнению, информация, полученная по геолокации, позволит понять реальное положение дел с населением и грамотно распределить средства на развитие территорий.

Второе предложение внесла член правления Ассоциации Нина Беляева, оно касается организации федерального конкурса сельских старост.

«Мое предложение – организовать на федеральном уровне конкурс старост. Я сама принимала участие в областном конкурсе и заняла там первое место. Но, помимо этого, я приобрела огромный опыт при общении с коллегами», — сообщила Беляева.
Конкурс на федеральном уровне поможет обмену опытом между разными регионами и будет способствовать развитию и института старост, и самих сёл, убеждена Беляева.

Кроме того, в приёмную поступило предложение упростить передачу в муниципальную собственность заброшенных строений, принадлежащих госкорпорациям или находящихся в федеральном ведении. Это предложение выдвинула староста деревни Поповская городского округа Егорьевск Наталья Колосова.

А староста электростальской деревни Бабеево Виталий Угаров предложил внедрить стандарт деревень, чтобы во всех населённых пунктах были доступны основные социальные услуги.

Все инициативы, поступающие в общественную приёмную, переправляются в центральный офис. Эти предложения будут учитываться при формировании предвыборной программы кандидата в президенты.

Подмосковная общественная приёмная расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести каждый житель Московской области, приём будет вестись до марта включительно.

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#владимир путин
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#подмосковье
#московская область
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ЦИК: количество избирателей в РФ на 1 января составило более 112,3 млн
02 февраля 2024, 11:30

Фото: istock / Sergey Tinyakov

Количество избирателей в России по состоянию на 1 января 2024 года составляет 112 309 947 граждан, за пределами государства их численность достигает 1,89 миллиона, еще 11 924 человека — в городе Байконур. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Телеграм-канале.

По информации ЦИК, первый раз эти сведенья представляются с учетом избирателей, который проживают в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Ранее сообщалось, что ЦИК завершила приём документов для регистрации кандидатов на пост президента РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#цик
#жители
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#днр
#лнр
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В Щелково после капремонта открыли корпус колледжа
02 февраля 2024, 11:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щелково

Обновлённый корпус Щёлковского колледжа торжественно открыли после капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.
Отремонтированный корпус находится в историческом здании Щёлковского химико-технологический техникума

«Это большое событие для нашего округа. Историческое здание в центре города преобразилось и станет современной и качественной базой для обучения студентов со всего Подмосковья. Сотрудничество с крупными областными работодателями открывает перед ребятами замечательные перспективы – возможность получить востребованную и высокооплачиваемую специальность, заниматься любимым делом и стать настоящими профессионалами», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Стоит отметить, что в обновленном корпусе для студентов откроется топливно-энергетический кластер с шестью обычными лабораториями и тремя химическими.. Переоборудованные помещения позволят улучшить практическую подготовку студентов.

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#капремонт
#здание
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Путин наградил сотрудников тульского НПО «Сплав» орденом «За доблестный труд»
02 февраля 2024, 10:54

Фото: сайт Кремля

Работники тульского научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» им. А. Н. Ганичева получили орден «За доблестный труд». Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, документ можно найти на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что сотрудники «Сплава» получили награду за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии потенциала науки и оборонного потенциала в России. Кроме того, коллектив тульского оборонного предприятия первым в государства был удостоен этого ордена, который был учрежден 1 февраля.

До этого сообщалось, что российский глава Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку «Россия», чтобы принять участие в съезде «Движения первых». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#труд
#указ
#предприятия
#сотрудники
#работники
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Доминирование, нагрузка, поощрение: главные ошибки в дрессировке собак
Кинологи назвали четыре ошибки при дрессировки собак дома
02 февраля 2024, 10:53

Фото: IStock/SeventyFour

Чтобы дрессировка помогла скорректировать поведение собаки, важно знать несколько правил. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Когда ты дрессируешь собаку, важно понимать, что метод кнута не работает. Запугивать, настаивать и пытаться постоянно доминировать над собакой – это путь к непослушному и агрессивному питомцу. Ориентируйтесь на животное, изучайте характер, особенности любимца. Чтобы дрессировка нравилась собаке, важно найти к питомцу подход и заинтересовать его, а не заставлять», – рассказал специалист.
Постоянное доминирование над собакой
Не нужно постоянно доказывать собаке своё превосходство. Доверие собаки не сложится из вашей силы и агрессии. Воспитывайте питомца, основываясь на его индивидуальных особенностях и с помощью ненасильственных методов поощрения. Таким образом команды будут усваиваться быстрее.

Дрессировка без правил
Если у вас отсутствует система и правила – это сделает жизнь собаки непредсказуемой. Питомцу будет сложно понимать, что от него ждут, он не сможет хорошо усваивать и отрабатывать команды. Только четкие правила и понятная последовательность действий помогут воспитать послушную и жизнерадостную собаку. Четко определите, что вы хотите от собаки, какие нормы будут установлены в доме и всегда следуйте этому.

Большая нагрузка
Каждая собака индивидуальна. И если один питомец с легкостью выполняет несколько упражнений, то для другого такая задача будет невыполнимой. Не спешите обучить собаку сразу всему. Выбирайте соразмерную нагрузку для питомца. Дрессировка – это не гонка.

Усложняйте команды постепенно, наблюдая за поведением собаки. Если она устала, переключите ее внимание или закончите дрессировку. Лучше выучить одну команду и отработать ее, чем пытаться обучить собаку сразу трем командам, наблюдая всякий раз, как она ошибается.

Отсутствие поощрения
Одобрение – это ориентир для собаки. Это сигнал, что питомец все делает правильно, поэтому он будет стремиться каждый раз повторять свои действия. Хвалите собаку за любую мелочь: она терпеливо ждет выгула, не дергает поводок, не запрыгивает на прохожих. Как только собака начнет слышать вашу обратную связь, вы увидите прогресс в воспитании: питомец снова и снова захочет демонстрировать хорошее поведение в ответ на вашу похвалу.

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#кинолог
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В МФЦ Подмосковья начался приём заявлений на голосование по месту пребывания
02 февраля 2024, 10:47

Фото: Фотобанк МО/Валентина Филиппова

Заявления о голосовании на выборах президента России по месту пребывания начали принимать в подмосковных МФЦ, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Заявление о голосовании по месту нахождения принимают все областные центры «Мои документы». Для оформления заявления с собой надо будет взять паспорт или временное удостоверение личности», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что в бумаге будет зафиксирован избирательный участок, который выберет заявитель – определиться с эти помогут сотрудники МФЦ. После оформления заявителю выдадут отрывную часть документа, с которой надо будет прийти на голосование. При этом если избиратель напишет несколько заявлений, действительным будет считаться только первое.

Помимо МФЦ, временно прикрепиться к новому участку можно в территориальной избирательной комиссии или через портал госуслуг. Заявление о голосовании по месту пребывания можно подать до 11 марта.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в середине марта текущего года. Для удобства избирателей голосование будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта.

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#подмосковье
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Жители Подмосковья отправили около 30 тысяч писем бойцам СВО
02 февраля 2024, 09:54

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Участники движения Первые из Подмосковья отправили свыше 30 тысяч писем бойцам в зону специальной военной операции с поздравлением с 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Активисты Движения Первых Подмосковья на постоянной основе собирают и передают гуманитарную помощь в зону спецоперации, а также пишут письма с пожеланиями и поздравлениями с праздниками.

В преддверии 23 февраля на стенде Московской области выставки-форума «Россия» каждый гость может написать поздравление и отправить открытку-письмо защитнику России.

«Передача открытки, созданной собственными руками, является проявлением заботы и поддержки. Наши солдаты испытывают радость, получая такие открытки, они ощущают внимание подрастающего поколения, которое стремится к благополучному будущему, в котором они также играют роль. Все желающие могут присоединиться к этой акции. Для этого необходимы только желание, добрые мысли и теплые слова поддержки для наших солдат. Возможности проявить заботу и поддержку бойцам есть у каждого из нас», — подчеркнул председатель «Движения Первых» Подмосковья Юрий Макеев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день активистами движения Первых является порядка 185 ребят.

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