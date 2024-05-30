Подмосковные спасатели нашли пропавшего пенсионера, страдающего деменцией

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пропавшего пенсионера, страдающего деменцией. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В служюу 112 обратились обеспокоенная дочь, которая сообщила, что ее 74-летний отец, страдающий хроническим неврологическим расстройством, ушёл из дома и не вернулся.
«Прибыв на место вызова совместно с сотрудниками полиции, работники противопожарно-спасательной службы приступили к сбору информации и поискам пропавшего мужчины. Спасатели обследовали тропы, дороги в окрестностях деревни, а также лесной массив, подавали звуковые сигналы, работали на отклик. Поисковая операция длилась всю ночь. Около пяти часов утра специалисты обнаружили пожилого человека на опушке леса. В медицинской помощи пенсионер не нуждался, и спасатели благополучно доставили его домой», — рассказал замначальника Валерий Прасолов.
Инцидент произошел в городском округе Егорьевск в деревне Лесково.
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