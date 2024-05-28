Подмосковные спасатели извлекли из погреба упавшую туда женщину

Тракторозаводский районный суд Челябинска приступил к рассмотрению ходатайств об избрании меры пресечения в отношении экс-бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в драке со стрельбой. Об этом пресс-служба суда сообщила в беседе с URA.RU.