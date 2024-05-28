Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Подмосковные спасатели извлекли из погреба упавшую туда женщину

Подмосковные спасатели извлекли из погреба упавшую туда женщину

28 мая 2024, 14:30
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Оригинал
Работники поста Мособлпожспаса оказали помощь женщине, упавшей в погреб. Инцидент произошёл в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером в «Систему-112» поступил звонок от дочери пострадавшей, которая сообщила, что её пожилая мама упала в погреб глубиной около двух метров и травмировала ногу.
«Спасатели оперативно прибыли на место. Женщина лежала в погребе и жаловалась на сильную боль в ноге. Медики скорой помощи, спустившись к ней, обезболили ногу и наложили шину. После этого спасатели аккуратно подняли пострадавшую наверх и, уложив на носилки, перенесли в машину скорой помощи для госпитализации», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов.


Он добавил, что женщине поставили предварительный диагноз «перелом левой бедренной кости».

Читайте также:

В Дубне из ливнёвки спасли пять утят и вернули утке

Подмосковные спасатели провели лекцию о своей работе дошколятам из Дедовска

Подмосковные ветеринары спасли новорождённого лосёнка
#спасатели
#женщины
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
#мособлпожспас
Суд в Челябинске начал арестовывать устроивших перестрелку экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
В Челябинске начали арестовывать вагнеровцев, устроивших драку со стрельбой
28 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/Zolnierek

Тракторозаводский районный суд Челябинска приступил к рассмотрению ходатайств об избрании меры пресечения в отношении экс-бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в драке со стрельбой. Об этом пресс-служба суда сообщила в беседе с URA.RU.
Отмечается, что одному из бойцов, Владимиру Базанову, уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 26 июля.

В настоящее время суд принимает решение ещё по двум фигурантам дела. По данным издания, один из них, предположительно, также будет помещён под домашний арест, а второго направят в СИЗО.

Перестрелка произошла в Челябинске 25 мая. Группа молодых людей устроила драку со стрельбой из-за девушки. В результате конфликта никто не пострадал.

Читайте также:

В Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой

Мигранта, оскорбившего девушку-бойца по ММА в Челябинске, выдворили из РФ

В Неве нашли связанный веревками гнилой труп мужчины
#челябинск
#суд
#арест
#драка
#стрельба
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Завели в подвал и избили»: В Уфе кадет стал жертвой издевательств старшекурсников
В Уфе кадета местной школы-интерната избили старшеклассники
28 мая 2024, 13:59

Фото: iStock/mrohana

В Уфе кадета местной школы-интерната избили старшеклассники. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Сообщается, что в конце учебной недели курсанты завели подростка в подвал. Из него он вышел с сотрясением мозга, разрывом связок и синяками. Он рассказал, что его попытались поджечь, используя дезодорант.

Родители парня обратились в полицию. Ребята заявили, что просто играли. Руководство школы заняло аналогичную позицию. Несмотря на это, одного из парней отчислили.

Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Мигрант-таджик вымогал у екатеринбуржца деньги, угрожая раскрыть интимную тайну

Мужчину до смерти забили в частном доме в Новой Москве

Маленький мальчик захлебнулся в пруду на глазах у матери
#деньги
#школы
#мигрант
#радио
#родители
#семьи
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле в Анталье
Sabah: туристку из России нашли мертвой в отеле в турецкой провинции Анталья
28 мая 2024, 13:45

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Туристку из РФ обнаружили мертвой в номере отеля в турецкой провинции Анталья. Об этом информирует Sabah.
Сотрудники отеля забили тревогу по причине того, что 39-летняя россиянка Александра Теплякова долго не выходила из номера. В результате они сами открыли номер и обнаружили женщину лежащей без движения.

Врачи констатировали смерть туристки. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. По предварительным данным, мужчина мог заразиться паразитами после того, как поел экзотического мяса.

Читайте также:

Россиянин вернулся из поездки с животными в теле

В Неве нашли связанный веревками гнилой труп мужчины

Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками во время ярмарки
#врачи
#проверка
#смерть
#труп
#поездки
#сотрудники
#турция
#отель
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С экс-депутата Рашкина сняли судимость за незаконную охоту на лося
28 мая 2024, 13:40

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Испытательный срок бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина за незаконную охоту на лося закончился, с него сняли судимость. Об этом рассказал его адвокат Константин Лазарев, передает РИА Новости.
«Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», — рассказал Лазарев.

Напомним, в 2021 году в ночь на 29 октября в Саратовской области задержали депутата Валерия Рашкина. В багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался. Сам же Рашкин тогда заявлял, что история с убитым лосем в лесу Саратовской области является спланированной провокацией.

Читайте также:

«Перепутал с кабаном». Депутат Рашкин признался в убийстве лося

Бутина: Рашкин подвел своих избирателей

В КПРФ сообщили, что Рашкин останется депутатом Думы
#история
#ночь
#депутат
#кпрф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге проводят обыски и задержания по делу о легализации 400 мигрантов
28 мая 2024, 12:31

Фото: iStock/vichinterlang

Правоохранительные органы Петербурга перекрыли очередной канал нелегальной миграции, легализовавший около 400 человек в Курортном районе. Об этом информирует пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Уточняется, что возглавлявшим преступную группировку оказался 58-летний уроженец Азербайджана. Согласно информации источника, нелегальный канал миграции существовал примерно полтора года.

В пресс-службе ведомства заявили, что в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан вносились заведомо ложные сведения об их адресах регистрации. После чего готовые документы подавались в отдел по вопросам миграции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что пятнадцать человек были задержаны в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову.

Читайте также:

В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек

В Неве нашли связанный веревками гнилой труп мужчины

Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками во время ярмарки
#уголовное документы
#человек
#санкт-петербург
#мигрант
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Неве нашли связанный веревками гнилой труп мужчины
В реке Неве обнаружили связанный веревками труп мужчины
28 мая 2024, 12:16

Фото: iStock/Elena Titova

В акватории реки Невы в Петербурге обнаружили труп мужчины, который был обвязан веревками. Об этом пишет «Фонтанка».
Уточняется, что на теле имелись гнилостные образования. На шее погибшего был черный рюкзак, внутри которого находились кафельная плитка и камень.

Правоохранительные органы проводят проверку для установления личности мужчины и обстоятельств произошедшего. По данным источника, тело направлено в морг.

Ранее сообщалось, что следователи в Уфе обнаружили труп одного из подростков, которые пропали в конце марта. 30 марта двое подростков 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева и исчезли. Позже в местном лесу были обнаружены рюкзаки пропавших школьников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Россиянин вернулся из поездки с животными в теле

Вандалы осквернили изображение героев СВО на российском кладбище

В Петербурге участница шоу «Пацанки» напала на соседа с молотком
#следователи
#труп
#мужчины
#санкт-петербург
#убийство
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого
В Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на дом ученого-психолога Копьева
28 мая 2024, 11:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на дом ученого-психолога Андрея Копьева. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Об уничтожении беспилотника над Балашихой 27 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

У дома после падения обломков повреждена кровля и частично обрушена задняя стена.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Отмечается, что в районе 10:40 мск была пресечена попытка украинских войск произвести террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на российской территории. В результате оперативной работы ПВО два дрона были уничтожены в небе над Белгородской областью.

На Украине предсказали коллапс экономики из-за мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Чувствуют себя брошенными»: В США обвинили Байдена в провале ВСУ

Подполье: На Украине сотрудники военкоматов дежурят у роддомов

Подполье сообщило о ракетном ударе в Херсонской области
#андрей воробьёв
#губернатор
#кровля
#дома
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него
Отчисленный за помощь ВСУ экс-студент МГУ обвинил в доносе сокурсника
28 мая 2024, 11:53

Фото: iStock/fpphotobank

Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент Сергей Гулько назвал автора доноса на него. Об этом сообщает «Москва Онлайн».
Гулько рассказал, что данные о нем собирал однокурсник. По его словам, однокурсник также агитировал других студентов написать коллективный донос.

Отчисленный из вуза Гулько отметил, что мог бы закончить обучение, если бы не этот донос. Сам экс-студент не понимает, за что с ним так поступили. Он добавил, что доносчику, скорее всего, не интересна собственная жизнь, раз он следил за Гулько.

Напомним, в конце апреля Гулько задержали за размещение нацистских лозунгов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Позже правоохранители установили, что он нарушал российское законодательство не один раз.

Читайте также:

Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ

Отчисленного из МГУ украинского студента Гулько не пропустили в Грузию

Мизулина обратилась в МВД по поводу украинского студента МГУ, помогавшего ВСУ
#мвд
#студент
#мгу
#жизнь
#данные
#вконтакте
#обучение
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин вернулся из поездки с животными в теле
Житель Подмосковья поел в поездке и вернулся с опасными паразитами в теле
28 мая 2024, 11:50

Фото: iStock/M Stock

Житель Подмосковья побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области, передает АГН «Москва».
Вернувшийся с отдыха россиянин на несколько недель потерял аппетит, страдал от тошноты и рвоты. Во время обследования медики обнаружили в теле мужчины кисты с беспозвоночными животными и их личинки.

Примечательно, что одна из кист в печени могла лопнуть, и у мужчины был риск не выжить после прорыва образования. Врачи оперировали мужчину практически три часа.

Медики удалили из тела пациента 10-сантиметровые кисты. По предварительным данным, мужчина мог заразиться паразитами после того, как поел экзотического мяса. Теперь жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Читайте также:

В Петербурге участница шоу «Пацанки» напала на соседа с молотком

Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России обжаловал арест

В Тюмени врачи уронили женщину после операции
#мо
#врачи
#мужчины
#операции
#медики
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф