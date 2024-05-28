Подмосковные спасатели извлекли из погреба упавшую туда женщину

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники поста Мособлпожспаса оказали помощь женщине, упавшей в погреб. Инцидент произошёл в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером в «Систему-112» поступил звонок от дочери пострадавшей, которая сообщила, что её пожилая мама упала в погреб глубиной около двух метров и травмировала ногу.
Он добавил, что женщине поставили предварительный диагноз «перелом левой бедренной кости».
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«Спасатели оперативно прибыли на место. Женщина лежала в погребе и жаловалась на сильную боль в ноге. Медики скорой помощи, спустившись к ней, обезболили ногу и наложили шину. После этого спасатели аккуратно подняли пострадавшую наверх и, уложив на носилки, перенесли в машину скорой помощи для госпитализации», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов.
Он добавил, что женщине поставили предварительный диагноз «перелом левой бедренной кости».
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Лора Луганская