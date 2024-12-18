Подмосковные спасатели помогли медикам попасть в квартиру обездвиженной женщины

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО
Работники Мособлпожспаса помогли медикам попасть в квартиру, где находилась обездвиженная женщина. ЧП произошло в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В службу экстренных вызовов 112 позвонила жительница поселка Деденево. Со слов женщины, ей позвонила соседка и сообщила, что не может встать с кровати из-за отказа ног. Попасть к пострадавшей домой не вышло, так как дверь была заперта изнутри», – говорится в сообщении.Прибыв на место вызова с врачами скорой помощи, сотрудники 270-й пожарно-спасательной части специальным инструментом вытолкнули торчавший из скважины внутри квартиры ключ и открыли дверь запасным комплектом, который хранился у соседки.
Осмотрев пострадавшую, медики приняли решение о её госпитализации. Работники дежурной смены перенесли пенсионерку в машину скорой помощи.
Читайте также:
В Подмосковье загорелся трактор
В Подмосковье спасли упавшую в колодец кошку
Жителей и гостей Подмосковья предостерегли от выхода на лёд водоёмов
Лора Луганская