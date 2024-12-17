В Подмосковье спасли упавшую в колодец кошку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Кошку, упавшую в восьмиметровый колодец рядом с частным домом в подмосковном округе Луховицы, вытащили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил хозяин кошки. Он рассказал, что животное случайно упало в глубокий колодец. Ситуация осложнялась тем, что на дне колодца была ледяная вода. В ожидании спасателей хозяин кошки бросил в колодец лист пенопласта, чтобы животное могло забраться на него», — говорится в сообщении.Спасатели быстро прибыли по вызову, сделали сачок из подручных средств, привязали его к длинному шесту и при помощи этого сачка вытащили животное из колодца. Кошка была очень напугана, но на руках у хозяина быстро пришла в себя.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
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