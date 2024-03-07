В солнечногорской этно-усадьбе загорелся гостевой дом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожар произошёл в гостевом доме этно-усадьбы на территории деревни Трусово городского округа Солнечногорск, с огнём справились работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Информация о пожаре поступила вечером в среду, 6 марта. За помощью к пожарным обратилась администрация гостевого дома. Оперативно прибывшие на место спасатели обнаружили, что весь бревенчатый жилой дом площадью 150 квадратных метров охвачен пламенем. Кроме того, выяснилось, что внутри дома находится газовый баллон, что усложнило ситуацию», — говорится в сообщении.Пожарные сумели вытащить из горящего здания газовый баллон, задействовали мотопомпы для бесперебойной подачи воды и потушили огонь. Благодаря их действиям удалось избежать взрыва баллона и распространения огня на другие объекты этно-усадьбы. Пострадавших нет.
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