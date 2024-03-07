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В солнечногорской этно-усадьбе загорелся гостевой дом

07 марта 2024, 15:33
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл в гостевом доме этно-усадьбы на территории деревни Трусово городского округа Солнечногорск, с огнём справились работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Информация о пожаре поступила вечером в среду, 6 марта. За помощью к пожарным обратилась администрация гостевого дома. Оперативно прибывшие на место спасатели обнаружили, что весь бревенчатый жилой дом площадью 150 квадратных метров охвачен пламенем. Кроме того, выяснилось, что внутри дома находится газовый баллон, что усложнило ситуацию», — говорится в сообщении.
Пожарные сумели вытащить из горящего здания газовый баллон, задействовали мотопомпы для бесперебойной подачи воды и потушили огонь. Благодаря их действиям удалось избежать взрыва баллона и распространения огня на другие объекты этно-усадьбы. Пострадавших нет.


В тушении принимали участие 11 человек, было задействовано три единицы техники.

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#солнечногорск
#пожар
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#пожарные
#спасатели
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ФСБ предотвратила вооружённое нападение террористов на синагогу в Москве
07 марта 2024, 14:51

Фото: istock / choochart choochaikupt

В Калужской области Федеральная служба безопасности раскрыла ячейку запрещенной организации «Вилаят Хорасан»*, планировавшую нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Члены организации собираюсь совершить теракт в одном из еврейских культовых учреждений столицы. Злоумышленники привлекли внимание правоохранителей, когда те собирали данные об объекте. Выяснилось, что вооружённые боевики планировали напасть на прихожан синагоги.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — сообщили в ЦОС.
Ранее стало известно, что гражданин Белоруссии, который по заданию спецслужб Украины готовил теракт в административном здании в Карелии, убит. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нападение
#фсб
#теракт
#данные
#террористы
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Для оскальпировавших юношу хулиганов, потребуют ужесточения приговора
07 марта 2024, 14:29

Фото: iStock/Zolnierek

Прокуратура Электростали обжалует приговор, вынесенный двум преступникам, оскальпировавшим Юрия Маркова, считая его слишком мягким. Решение суда показалось ведомству слишком мягким. Адвокат пострадавшего сообщил, что приговор пока не вступил в законную силу из-за поданной апелляционной жалобы.
Юрий Марков, который стал жертвой нападения, ранее заявил, что хочет, чтобы преступники получили заслуженное наказание. Родственники подсудимых пытались подкупить пострадавшего, но он не согласился взять деньги.

Инцидент произошел 9 июля 2023 года на улице Спортивная в Электростали. По версии следствия, двое пьяных незнакомцев начали ссору с проходящими мимо молодыми людьми. Один из них, ухватил молодого парня, Юрия Маркова и начал срезать ему волосы на голове, нанеся пострадавшему скальпированные раны. Юноше вызвали скорую прохожие. Преступники скрылись, но были задержаны спустя два дня.

В прокуратуре Московской области сообщили, что оба задержанных признали свою вину. Один из них объяснил свой поступок состоянием сильного алкогольного опьянения, а второй заявил, что его намерения были шутливыми, и он не ожидал такого серьёзного исхода.

12 февраля суд вынес приговор. Согласно его резолютивной части, оба хулигана получили по 3,5 года лишения свободы. Но прокуратура, адвокат пострадавшего и сам Юрий Марков считают такое наказание слишком мягким. Статьи УК, на которых строилось обвинение, предусматривают максимальное наказание вдвое больше назначенного судом.

Теперь оценку справедливости приговора даст апелляционная инстанция. Юрию Маркову предстоит провести несколько операций.

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#суд
#приговор
#прокуратура
#преступники
#обвинение
#наказание
#волосы
#электросталь
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В подъезде Москвы обнаружили голую бодибилдершу, завёрнутую в простыню
07 марта 2024, 14:28

Фото: iStock/lekcej

В столичном подъезде обнаружили голую бодибилдершу, завёрнутую в простыню, об этом стало известно Teloegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 20-летнюю спортсменку обнаружили соседи. Она лежала полностью обнажённой в подъезде многоквартирного дома на Сиреневом бульваре в столичном районе Измайлово.

Местные жители вызвали на место происшествия полицейских, которые заподозрили девушку в употреблении запрещённых веществ.

При обыске квартиры правоохранители обнаружили у спортсменки два пакетика с марихуаной весом около 50 граммов.

Предположительно, бодибилдерша получала наркотики из-за границы и продавала их в Москве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#наркотики
#москва
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Пожар вспыхнул на территории танкового командного училища в Казани
07 марта 2024, 13:26

Фото: iStock/Distortion Media

В Казани произошло возгорание в казармах высшего танкового командного училища. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На представленных видеоматериалах видно, что с территории училища поднимается густой дым.

Огонь постепенно распространяется на кровлю. На месте происшествия работают пожарные дежурных подразделений. Они присвоили возгоранию второй ранг.

В настоящее время о подробностях происшествия не сообщается. Также неизвестно, имеются ли пострадавшие.

Днём ранее сообщалось, что на Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Как минимум 14 человек пострадали. Двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё шестеро – в тяжелом.

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#пожар
#казань
#пожарные
#происшествия
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На Урале больница сообщила родственникам о смерти пациентки, но отдала чужое тело
В Ревде живую пациентку перепутали с умершей, отдав родственникам чужое тело
07 марта 2024, 13:16

Фото: iStock/sudok1

В больнице в Свердловской области перепутали пациенток и тело умершей отдали не её родственникам. Об этом РИА Новости сообщили в ОВД города Ревды.
Полиция приступила к проверке по данному делу.

Отмечается, что в неврологическое отделение Ревдинской горбольницы поступили две 87-летние женщины. У одной диагностировали инфаркт, а у второй – инсульт.

Пациентка с инфарктом умерла, но об этом сообщили не её родственникам, а близким женщины с инсультом. То, что в гробу лежит чужой человек обнаружилось только в ходе отпевания в церкви.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#смерть
#пациенты
#полиция
#уголовное дело
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ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии
07 марта 2024, 12:55

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Гражданин Белоруссии, который по заданию спецслужб Украины готовил теракт в административном здании в Карелии, убит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 49-летний белорус был объявлен на родине в федеральный розыск в сентябре 2022 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении президента Республики Беларусь.

Затем стало известно, что с марта мужчина проживал на территории России, где готовился заложить взрывное устройство в здании Администрации Олонецкого района Республики Карелия. Это задание он получил от сотрудников украинских спецслужб.

Накануне сотрудники ФСБ России выследили мужчину, который отправился в лес за СВУ, запрятанным в схроне. Когда его пытались задержать, он открыл огонь, в результате чего был ликвидирован.

В отношении агента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

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#фсб
#теракт
#украина
#белоруссия
#россия
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ФСБ предотвратила подготовку теракта в Карелии
07 марта 2024, 12:39

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России предотвратила подготовку теракта в административном здании в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что теракт готовили спецслужбы Украины, которые завербовали гражданина Белоруссии, являвшегося членом запрещённого Минском националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находившегося в межгосударственном розыске.

Мужчина изъял из заранее подготовленного схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ успели предотвратить теракт. В момент задержания, агент спецслужб открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб, после чего в ходе боестолкновения был нейтрализован.

Следственное отделение УФСБ РФ по Республике Карелия возбудило уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

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#фсб
#теракт
#украина
#уголовное
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В Пермском крае работник птицефабрики пытался сжечь в печи живых кошек и котят
07 марта 2024, 12:38

Фото: iStock/suemack

После проверки на птицефабрике в Пермском крае руководство предприятия распорядилось «выселить» кошек и котят, которые долгое время проживали на фабрике и уже считали эту территорию своей, пишет Readovka.
Некоторые птичницы, пожалев выселенцев, проявили сострадание и забрали животных себе домой. Однако один из работников пошел на крайнюю жестокость. Он схватил двух кошек и их котят и бросил их в раскаленную печь на улице.

Мимо проходившие женщины услышали отчаянное мяуканье и увидели дым, доносящийся из печи. Они бросились открывать дверцу и успели спасти кошек и одного котенка. Однако остальные погибли.

Спасенные животные получили серьезные ожоги и сейчас находятся под наблюдением ветеринаров в местной клинике. Их состояние оценивается как тяжелое. Работник, совершивший это преступление, уже уволен с предприятия. После массовых обращений граждан правоохранительные органы и служба безопасности предприятия начали проверку инцидента.

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#ожоги
#кошки
#смерть
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Жителям Подмосковья рассказали о мошенничестве с помощью голосовых сообщений
07 марта 2024, 11:19

Фото: iStock/Userba011d64_201

Способ выманить деньги с помощью голосовых сообщений из мессенджеров начали использовать мошенники, об этом жителей Подмосковья предупредили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере, изучают переписку человека с родственниками и друзьями, а потом начинают общаться от его имени. Чтобы не вызвать сомнения у потенциальной жертвы, первые сообщения после взлома продолжают предыдущую переписку, и только потом мошенник переходит к просьбе перевести ему деньги.

«Для убедительности мошенники используют старые голосовые сообщения, из которых при помощи искусственного интеллекта создают новые записи», — отмечается в сообщении.
Пользователей Telegram, WhatsApp и Viber просят быть внимательными, проверять информацию в мессенджерах по другим каналам связи, а также удалять голосовые сообщения после прослушивания.

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