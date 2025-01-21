Подмосковные спасатели предупредили любителей подлёдного лова об опасности

Похолодание в Москве не нанесет вреда растениям, которые проснулись посреди зимы из-за слишком теплых температур. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео», климатолог Александр Шувалов. По его информации, морозы в конце января и феврале будут незначительные, потому флора вне угрозы.