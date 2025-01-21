Подмосковные спасатели предупредили любителей подлёдного лова об опасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Синоптики прогнозируют на ближайшие несколько дней морозную погоду, и рыбаки наверняка не упустят возможности выйти на лёд. В пресс-службе Мособлпожспаса любителям подлёдного лова напомнили правила безопасности.
«Даже если толщина ледяной корки более 10 см, нужно понимать, что в условиях нынешней зимы с дождями и постоянными оттепелями структура льда неоднородная. Поэтому выход на ледовую поверхность несёт определенные риски», – отметили в ведомстве.Спасатели предостерегли жителей Подмосковья от опасности и рекомендовали придерживаться правил, чтобы не стать героем новостных сводок.
«Выбирайте для рыбалки водоёмы, которые хорошо знаете; обязательно предупреждайте близких о планируемом времени возвращения и о месте, где вы собираетесь рыбачить. При передвижении по льду водоёма следует убедиться в прочности льда. Обходите опасные места течений, родников, участки, покрытые толстым слоем снега, а также те, где в ледовую поверхность вмёрзли какие-либо предметы или растительность», – добавили в ведомстве.При переходе по льду группами нужно следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым немедленно помочь терпящему бедствие. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами.
Каждому рыболову нужно иметь верёвку или шнур длиной 12-15 м. На одном конце должен быть закреплен небольшой груз, а на другом изготовлена петля.
Читайте также:
Свыше 70 опасных водоёмов выявили работники ГКУ МО «Мособлпожспас»
Лесничий из Серпухова стал лучшим добровольным пожарным Московской области
В Мытищах открывается новое пожарное депо
Лора Луганская