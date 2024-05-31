Подмосковные спасатели приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп»

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в соревнованиях «Пожарный Олимп», прошедших в парке «Патриот». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
XV Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024» прошел 30 мая.
В рамках соревнований подмосковные спасатели преодолевали дистанцию на который их ждали семь упражнений в рамках их работы.
Читайте также:
550 подмосковных школьников стали победителями чемпионата «Абилимпикс»
Подмосковные автоинспекторы приняли участие в праздновании Дня соседей
Парк «Ривьера» в Можайске развивают с учётом пожеланий жителей
«У нас много молодых работников, которые развиваются в профессии, совершенствуют свои навыки не только на занятиях по профессиональной подготовке, но и в любое другое свободное время. Подобные соревнования дают возможность пообщаться с коллегами из противопожарно-спасательных служб со всех уголков нашей страны, посмотреть на их достижения, а также испытать собственные силы на дистанции, включающей привычные для пожарных и спасателей элементы профессиональной и физической подготовки», — поделился первый замначальника госучреждения Вадим Беловошин.
В рамках соревнований подмосковные спасатели преодолевали дистанцию на который их ждали семь упражнений в рамках их работы.
Читайте также:
550 подмосковных школьников стали победителями чемпионата «Абилимпикс»
Подмосковные автоинспекторы приняли участие в праздновании Дня соседей
Парк «Ривьера» в Можайске развивают с учётом пожеланий жителей
Мира Полтева