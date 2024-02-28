Подмосковные спасатели призвали жителей соблюдать осторожность на горках

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали жителям Подмосковья соблюдать осторожность на горках. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники противопожарно-спасательной службы в ходе патрулирования провели профилактические беседы с жителями региона.
Стоит отметить, что многие жители пренебрегают правилами безопасности, пытаясь насладиться зимними забавами в последние зимние дни.
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«Работники рассказали гражданам о правилах безопасности при катании с ледяных склонов. Стихийные горки могут выходить на проезжую часть, железнодорожные пути или лед водоемов, который может треснуть под весом катающегося в любой момент. Поверхность на таких спусках неровная, иногда с ямами, ухабами, большими булыжниками и мусором, которые спрятаны под слоем снега. <…> О местонахождении опасного спуска сотрудники сообщают в муниципальные дежурно-диспетчерские службы для принятия мер по их ликвидации. Спасатели посоветовали жителям выбирать только оборудованные склоны и соблюдать осторожность, чтобы зимний отдых не обернулся трагедией», — поделился замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.
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Мира Полтева