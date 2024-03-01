Подмосковные спасатели провели для школьников Сергиева Посада занятие по безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Занятие, посвящённое самым распространённым опасным ситуациям, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни, а также тому, как обезопасить себя, провели работники Мособлпожспаса с учениками Мишустинской общеобразовательной школы и школы №7 Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детям рассказали о правилах пожарной безопасности и о том, к чему приводит их нарушение. А также предупредили о рисках, связанных с нарушением запрета выходить на лёд водоёмов», — говорится в сообщении.Спасатели продемонстрировали ребятам специальное оборудование, с которым выезжают на вызовы, разъяснили базовые правила безопасности и напомнили телефоны экстренных служб, за помощью к которым следует обращаться, если стал свидетелем чрезвычайного происшествия.
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