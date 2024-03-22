Подмосковные спасатели отработали приемы спасения человека, провалившегося под лед

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку по спасению человека, который провалился под лед.Об этом сообщил апресс-служба Мособлпожспаса.
Учебная тренировка проводилась на территории реки Пехорка в городском округе Балашиха.
Стоит отметить, что тренировки на водоёмах проходят ежегодно раз в квартал. Благодаря
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«Пытаясь сократить путь и пренебрегая безопасностью, рыболовы, например, выходят на тонкий лед и проваливаются. А чтобы вызволить человека из ледяной воды, даётся не так много времени. Поэтому спасатели постоянно тренируются, оттачивают свои навыки, перепроверяют оборудование и снаряжение — словом делают всё, чтобы быть готовыми оперативно оказать помощь пострадавшему», — поделился руководитель ПСЧ-201 Игорь Туз.
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Мира Полтева