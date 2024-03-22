В Одинцове спасатели сняли подростка с козырька подъезда

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Тринадцатилетний мальчик вылез на козырёк подъезда многоквартирного дома и не смог спуститься оттуда самостоятельно, подростка выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«По номеру 112 в единую службу спасения позвонили очевидцы, заметившие мальчика, застрявшего на крыше подъезда. Прибывшие на место спасатели спустились на козырёк и с помощью лестницы-штурмовки помогли подростку забраться в окно на лестничной клетке, через которое он ранее и вылез на козырёк», — говорится в сообщении.Выяснилось, что на крышу подъезда мальчик вылез, чтобы подобрать упавший у его друга мобильный телефон. Гаджет он достать смог, а с возвращением возникли сложности. В ходе происшествия мальчик не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.
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Лев Каштанов