В Одинцове спасатели сняли подростка с козырька подъезда

В одном из общежитии Красноярска женщина и её 7-летняя дочь задохнулись от дыма на пожаре из-за тепловентилятора, который забыл выключить пьяный цирковой артист, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Трагедия произошла ещё в конце прошлого года, однако детали её стали известны только сейчас, поскольку подозреваемый отказался от написанной ранее явки с повинной.