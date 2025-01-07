Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае — МЧС

Фото: istockphoto/grafoto
Пожар в жилом доме в Пермском крае унес жизни двух человек, проинформировали в региональном главке МЧС России. В Telegram-канале ведомства есть соответствующая публикация.
«На пожаре погибли мужчина и женщина», — сказано в публикации.
Спасатели также уточнили, что трагедия произошла в Краснокамске, примерно в четыре утра. В ликвидации возгорания участвовало шесть единиц техники и 16 пожарных.
МЧС напоминает, что нельзя перегружать электросеть, оставлять работающие электроприборы без присмотра. Кроме того, в квартире должна быть установлена пожарная сигнализация.
Перед этим сообщалось, что в Петрозаводске в одном из жилых домов произошел взрыв газа.
Читайте также:
112: неизвестные обокрали квартиру певицы Юлии Паршуты в Москве
В Зимбабве мальчик выжил, проведя пять дней среди львов
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53
Никита Кротов