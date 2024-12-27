Подмосковные спасатели проверили толщину льда на водоёмах в двух округах

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Толщину льда измерили работники Мособлпожспаса на водоёмах в Сергиево-Посадском округе и округе Дубна, а также напомнили местным жителям о правилах безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе профилактических рейдов спасатели измерили толщину льда на Иваньковском водохранилище, в Келарском пруду и на водоёмах в парке «Скитские пруды». Толщина льда составила от 10 до 25 сантиметров и может выдержать некоторую нагрузку, однако следует помнить, что лёд на разных участках водоёма не одинаковый и в некоторых местах может оставаться опасно-тонким», — говорится в сообщении.Спасатели также провели беседы с любителями зимнего отдыха и рассказали им, что лёд может оставаться тонким под сугробами, что особенно опасно, так как из-за слоя снега человек не сможет заметить трещины и полыньи. Все своим собеседникам спасатели вручили памятки по безопасному поведению зимой.
Читайте также:
Подмосковные спасатели назвали правила безопасного использования электрогирлянд
В Подмосковье спасли кота, провалившегося в вентиляционную шахту многоэтажки
В Подмосковье утвердили график работы медорганизаций в новогодние каникулы
Лев Каштанов