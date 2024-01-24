В Балашихе спасатели потушили загоревшийся автомобиль

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили загоревшийся автомобиль. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В Службу 112 позвонили очевидцы, которые сообщили, что на автостоянке рядом с жилым домом горит автомобиль Daewoo Nexia
Стоит отметить, что возгорание авто произошло в селе Новый Милет городского округа Балашиха.
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«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку и выяснили, что возле машины разлилось топливо на площади двух квадратных метров, которое и вспыхнуло. Создалась угроза взрыва транспортного средства, поэтому огнеборцы применили переносной пеногенератор ГПС-600 и с помощью пены за несколько минут потушили автомобиль, а также ликвидировали разлив горящего топлива», — поделился начальник караула 307-й ПСЧ Станислав Гнуда.
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Мира Полтева