Подмосковных водителей предупредили об опасности осенних туманов

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Ночи в Московской области становятся длиннее и холоднее, а значит, скоро начнется пора осенних туманов. Об этом предупредили в пресс-службе Мособоплпожспаса. Спасатели обратили внимание жителей Подмосковья на правила, соблюдение которых поможет водителям двигаться в условиях недостаточной видимости.
«Чтобы избежать беды, следует снизить скорость, увеличить дистанцию до идущего впереди транспортного средства; не совершать резких маневров, торможений и разгонов; включить ближний свет фар, а при наличии противотуманных, включить их вместе с ближними. Кроме того, необходимо ориентироваться по кромке дорожного полотна, не выезжая на встречную полосу», – отметили в ведомстве.Кроме того, при вынужденной остановке нельзя оставлять автомобиль на полосе движения. Необходимо расположить его на площадке или обочине, включить аварийную сигнализацию. Также обязательно нужно надеть жилет со светоотражающими элементами.
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Лора Луганская