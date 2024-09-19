В подмосковных лесах вновь активизировались клещи

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
В лесах Московской области началась вторая фаза активности клещей. Об этом предупредили грибников в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Эти паукообразные впадают в анабиоз лишь при первых заморозках, когда температура опускается ниже пяти градусов. Сентябрь – сезон грибников. И лучше принять меры предосторожности, чтобы не получить опасный укус во время лесной прогулки», – подчеркнул начальник территориального управления Мособлпожспаса №9 Сергей Жукин.Попадая на тело человека, клещ ищет место для питания и впивается в незащищённый участок кожи.
«Специалисты советуют выбирать для лесных походов свитер с горлом, заправленный в брюки; шапку, кепку или капюшон; плотные манжеты; светлую или однотонную одежду. Брюки должны быть заправлены в сапоги или носки. Нужно обработать одежду специальным спреем, а также осматривать друг друга раз в 15 минут. Дома после прогулки следует проверить одежду и кожу», – отметил Жукин.Если клещ всё-таки укусило, необходимо аккуратно извлечь членистоногое, не повредив его; посадить в банку и отвезти в лабораторию не позднее трёх дней после укуса. Пострадавшему нужно обратиться к врачу для диагностики, а через две недели сдать кровь на энцефалит и боррелиоз.
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