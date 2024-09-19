Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В подмосковных лесах вновь активизировались клещи

В подмосковных лесах вновь активизировались клещи

19 сентября 2024, 22:46
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В лесах Московской области началась вторая фаза активности клещей. Об этом предупредили грибников в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Эти паукообразные впадают в анабиоз лишь при первых заморозках, когда температура опускается ниже пяти градусов. Сентябрь – сезон грибников. И лучше принять меры предосторожности, чтобы не получить опасный укус во время лесной прогулки», – подчеркнул начальник территориального управления Мособлпожспаса №9 Сергей Жукин.
Попадая на тело человека, клещ ищет место для питания и впивается в незащищённый участок кожи.


«Специалисты советуют выбирать для лесных походов свитер с горлом, заправленный в брюки; шапку, кепку или капюшон; плотные манжеты; светлую или однотонную одежду. Брюки должны быть заправлены в сапоги или носки. Нужно обработать одежду специальным спреем, а также осматривать друг друга раз в 15 минут. Дома после прогулки следует проверить одежду и кожу», – отметил Жукин.
Если клещ всё-таки укусило, необходимо аккуратно извлечь членистоногое, не повредив его; посадить в банку и отвезти в лабораторию не позднее трёх дней после укуса. Пострадавшему нужно обратиться к врачу для диагностики, а через две недели сдать кровь на энцефалит и боррелиоз.

Читайте также:

В Павловском Посаде женщина упала с дерева, спасая кошку

Подмосковные спасатели напомнили об опасности лесных пожаров перед сезоном активного сбора грибов

В подмосковном лесу нашли заблудившуюся семейную пару
#мособлпожспас
#спасатели
#грибники
#клещи
#лес
#московская область
#подмосковье
Ученые нашли самое первое место, откуда стал распространяться COVID-19
Cell: первым очагом распространения COVID-19 стал рынок морепродуктов в Ухане
19 сентября 2024, 22:57

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Ученые из США и Европы смогли доказать, что самым первым очагом распространения вируса COVID-19 стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Об этом сообщает американский научный журнал Cell. По их данным, специалистам удалось найти общего предка у вирусов с рынка и самого коронавируса.
«Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии <…> Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», — говорится в научной статье.
По информации ученых, на данном рынке, помимо морепродуктов, продавали также млекопитающих — цивет, бамбуковых крыс и енотовидных собак, многие из которых, как оказалось, тоже были заражены.

Также обращается внимание на то, что большая часть прилавков, где незаконно торговали этими животными, расположена на западе рынка, откуда и начал распространяться вирус.

Читайте также:

Эксперт рассказал о сезонном характере коронавируса

В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек

«Сахар не болит»: Эндокринолог рассказал, как защитить себя от диабета
#вирус
#эксперт
#рынок
#сахар
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Регоператор Чеховского кластера за лето отправил на переработку 1,5 тонны «Добрых крышечек»
19 сентября 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Волонтёры городского округа Чехов и соседних городов за лето собрали свыше 1,5 тонн пластиковых крышек. Региональный оператор Чеховского кластера помог в транспортировке вторсырья к перерабатывающему предприятию, сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области.
Суммарная масса собранного материала превысила 6,5 кубометров. Полученные средства направят на покупку инвалидных кресел и вертикализаторов для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья».
«Раздельный сбор и правильная утилизация пластика – это первый и важный шаг в направлении улучшения экологии. Пластик в результате акции получит вторую жизнь, а Подмосковья станет немного чище», – сказал гендиректор «МСК-НТ» Вадим Бамбозов.
Как отметили в ведомстве, в регионе обслуживания Чеховского кластера открыто более 20 пунктов для сбора крышечек. Адреса приёмных пунктов на территории Чехова можно найти на сайте компании.

Читайте также:

Владислав Мурашов обсудил преимущества электронного голосования на портале ГИС ЖКХ

В Московской области будет внедрена система оценки и ранжирования управляющих компаний

В Подмосковье на зиму закупили 76 тыс. тонн противогололёдных материалов
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#вторсырьё
#переработка
#пластик
#экология
#отходы
#оператор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные строители восстанавливают здание Мариупольского техникума 1901 года
19 сентября 2024, 21:55

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Инженеры и строители из Московской области начали масштабную реконструкцию Мариупольского техникума отраслевых технологий, основанного в 1901 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
Историческое здание сильно пострадало в ходе боевых действий и от длительного запустения. Вернуть его к жизни взялись специалисты Фонда капитального ремонта Московской области.

С 2014 по 2022 годы техникум находился в критическом состоянии. Учебные корпуса были полуразрушены, спортзал уничтожен взрывом, музей сожжён, своды Монье в главном корпусе обгорели. Специалисты сначала провели разминирование территории и разбор завалов, затем демонтировали аварийные участки несущих конструкций.

Реконструкция предусматривает полную замену крыши, окон и дверных конструкций, модернизацию коммуникаций и отопления, восстановление исторического фасада.

На территории техникума создадут современный стадион, площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, полосу препятствий для начальной военной подготовки и сдачи норм ГТО.
«Мариупольский техникум – важный исторический объект. Мы не просто восстанавливаем здание, а возвращаем городу место, которое снова станет центром профессионального образования. Наши строители делают всё, чтобы сохранить исторический облик объекта и при этом оснастить его современными технологиями», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Сейчас на объекте работают более 100 специалистов – каменщики, сварщики, инженеры и технические специалисты. Три местных завода снабжают строителей материалами и конструкциями для восстановления.

Читайте также:

Строительство крупной кофейной фабрики в Подольске завершат через три года

Строительство проблемного Дома правосудия в Дмитрове завершат в 2025 году

В Старой Купавне построили два дома для переселенцев из аварийного жилья
#строительство
#московская область
#подмосковье
#минжкх мо
#антон велиховский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Фаевской приняли 17 жуковчан
19 сентября 2024, 20:37

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской провели в Жуковском выездной приём граждан. В нём участвовал представитель прокуратуры города, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
17 жителей обратились с вопросами о ЖКХ, об улучшении жилищных условий, оформлению субсидий и материальной помощи. Все обращения зафиксировали, а заявителям дали разъяснения и рекомендации по решению возникших вопросов.
«Нарушение прав – серьёзная проблема, которая требует реагирования со стороны гражданского общества и органов власти. Ко мне и моим сотрудникам жители обращаются по разным вопросам и просят восстановить их права. Все обращения рассматриваются», – рассказала Фаевская.
Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону 7 (498) 602-32-20, написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru или заполнить форму на сайте.

Можно также записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Читайте также:

Омбудсмен Фаевская встретилась с жёнами и матерями погибших участников СВО

Представители омбудсмена Подмосковья проверили ход голосования в СИЗО

Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила учителей и школьников с Днём знаний
#омбудсмен
#права
#правозащита
#приём
#ирина фаевская
#жуковский
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье время прибытия автобуса стало доступно на сайте Мострансавто
19 сентября 2024, 20:23

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На сайте Мострансавто теперь можно узнать фактическое время прибытия автобуса на нужную остановку. Искать его нужно в разделе «Расписание» или через чат-бот в Telegram, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Чтобы узнать время прибытия автобуса, нужно выбрать интересующий маршрут и остановочный пункт. Далее на экране появится информация, через какое время транспорт прибудет на остановку.

Прогноз времени прибытия автобуса также доступен в Telegram через чат-бот Мострансавто. Пассажиру необходимо запустить чат-бот и нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса», а далее ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, когда автобус приедет на интересующую остановку.
«Пока сервис работает в тестовом режиме. Предстоит окончательно отладить его синхронизацию с нашей системой диспетчеризации. Однако первые тесты показывают высокую эффективность», – сказали в Мострансавто.
В министерстве напомнили, что компания обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. На линию каждый день выходят порядка 4,7 тыс. автобусов.

Читайте также:

На Савёловском направлении запустили компенсационные автобусы

«Мострансавто» успешно закончило испытания автобуса SAZ LE60

В Подмосковье выполнили план ремонта региональных дорог по нацпроекту
#транспорт
#общественный транспорт
#автобусы
#остановка
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
#мострансавто
#расписание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Бессараб раскрыла, как наладит вопрос миграции в России
Депутат Бессараб: Надо исполнять те нормы закона, которые уже есть
19 сентября 2024, 19:52

Фото: iStock/Tatjana Meininger

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что для налаживания вопроса миграционной политики нашей страны необходимо исполнять те нормы закона, которые уже имеются в российском законодательстве.
По её словам, в Госдуме уже были приняты все меры по ужесточению выдачи российских паспортов мигрантам.

«Нужно исполнять те нормы закона, которые у нас уже есть, а Госдума предприняла все необходимые меры, чтобы ужесточить ответственность за нарушения как со стороны должностных лиц, непосредственно задействованных в обеспечении правопорядка, так и со стороны работодателей. Выполняя требования, которые уже заложены в законодательстве, можно значительно улучшить обстановку», — отметила в беседе с NEWS.ru Бессараб.

Ранее сообщалось, что в России будет создан реестр иностранцев, пребывающих в стране нелегально, а попавшие в список мигранты не смогут пользоваться рядом государственных услуг.

Читайте также:

МВД: Контроль за экзаменами по русскому языку у мигрантов нелегитимный

МВД: Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и водить автомобили

«Кто не учит – не пускать»: Медведев призвал изменить подход к детям мигрантов в школах
#госдума
#контроль
#мигранты
#рф
#паспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Незаконно размещённые граффити и рекламу устранили на 13 подмосковных дорогах
19 сентября 2024, 19:51

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Объекты дорожной инфраструктуры на 13 дорогах в девяти городских округах Подмосковья очистили от незаконной рекламы и граффити. Работы проводили специалисты Мосавтодора, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«От граффити очистили дорожные знаки в Жуковском, Долгопрудном и Королёве. Также привели в порядок остановочные павильоны и очистили их от граффити во Фрязиное, Солнечнгорске и Ивантеевке. Специалисты ликвидировали несанкционированную рекламу на автобусных остановках в Раменском, Богородском, Фрязине и Коломне», – рассказали в ведомстве.
В Минтрансе призвали жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры. Это не только является правонарушением, но может отразиться на безопасности дорожного движения.

Читайте также:

В Серпухове почтили память погибших мотоциклистов

Дорожные службы Люберец выполнили работы по летнему содержанию на 12 дорогах города

В Московской области на 10 дорогах были отремонтированы светофоры
#дороги
#транспорт
#минтранс мо
#граффити
#реклама
#остановки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Жуковского Аубакиров вручил ключи от квартиры оставшейся без родителей девушке
Глава Жуковского вручил ключи от квартиры оставшейся без родителей девушке
19 сентября 2024, 19:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Глава Жуковского Борис Аубакиров вручил ключи от квартиры юной жительнице города Анастасии Варнаковой, оставшейся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Анастасия учится на втором курсе РХТУ им Д.И. Менделеева и собирается стать химиком-ядерщиком. Ещё со школы она любит и хорошо знает химию. В свободное от учёбы время девушка занимается волейболом, рисует.
«Каждый раз, вручая ребятам ключи или жилищные сертификаты, я искренне радуюсь за каждого. От всего сердца поздравляю Анастасию с таким важным жизненным событием. Хочу пожелать, чтобы эта квартира стала для неё настоящим домом, наполненным уютом и дорогими сердцу мгновениями», – сказал Аубакиров.
В квартире сделан ремонт, она оборудована сантехникой, плитой, и полностью пригодна для проживания.

Как отметили в администрации, в этом году жилищные сертификаты получили трое ребят, оставшихся без попечения родителей. Ещё одному жуковчанину вручат ключи от жилья до конца года.

Читайте также:

Жуковские юные туристы стали победителями Всероссийского турслёта

В Жуковском прошли командно-штабные учения по ликвидации техногенной ЧС на «Теплоцентрали»

В Жуковском выдали мандаты членам окружного Совета депутатов VIII созыва
#жуковский
#ключи
#квартиры
#жильё
#дети-сироты
#студенты
#подмосковье
#московская область
#борис аубакиров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд оставил экс-замминистра обороны Тимура Иванова под арестом до 23 декабря
19 сентября 2024, 19:21

Фото: istockphoto/txking

Басманный районный суд города Москвы снова оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции.
Он останется под арестом до 23 декабря. Ранее обвиняемый и его адвокаты ходатайствовали перед судом о смягчении меры пресечения. Иванов сообщил, что он не собирается скрываться от суда и следствия за пределами России, да и просто не может этого сделать. Он сдал свой загранпаспорт в отдел кадров министерства обороны.

Однако суд отклонил ходатайство и оставил решение о мере пресечения в силе. Как объяснили в инстанции, оставаясь на свободе, экс-замминистра сможет препятствовать расследованию, оказывая давление на свидетелей либо уничтожая или скрывая улики.

Читайте также:

Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста

Фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля

На теле приближенного Тимура Иванова нашли след от неизвестной инъекции
#суд
#загранпаспорт
#меры
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате