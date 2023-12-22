Подмосковный проект стал победителем всероссийского отбора практик «Открыто для всех»

Фото: пресс-служба агентства стратегических инициатив
Проект Подмосковья «Инклюзивное трудоустройство людей с расстройством аутистического спектра (РАС) в штат компании» выиграл во всероссийском отборе практик инклюзивного проекта АСИ «Открыто для всех». Об этом сообщила пресс-служба агентства стратегических инициатив.
Проект стал победителем в номинации «Корпоративная политика». Церемония награждения победителей прошла в Москве.
Данный проект направлен на формирование и создание первого в России практического пособия по трудоустройству людей с аутизмом и набора инклюзивной команды.
«Пособие призвано помочь тем, кто хочет привлекать на работу сотрудников с особенностями, но не знает, как и с чего начать, как пройти этот путь. В проекте работает более 20 человек с аутизмом, они занимают должности, связанные с обучением нейросети и с предобработкой материалов, поступающих с комплексов фотовидеофиксации», - отметили в пресс-службе.
Стоит отметить, что проект уже внедрен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Краснодарском крае.
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Данный проект направлен на формирование и создание первого в России практического пособия по трудоустройству людей с аутизмом и набора инклюзивной команды.
Стоит отметить, что проект уже внедрен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Краснодарском крае.
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Мира Полтева