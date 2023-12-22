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Подмосковный проект стал победителем всероссийского отбора практик «Открыто для всех»

22 декабря 2023, 14:18
Фото: пресс-служба агентства стратегических инициатив

Фото: пресс-служба агентства стратегических инициатив

Проект Подмосковья «Инклюзивное трудоустройство людей с расстройством аутистического спектра (РАС) в штат компании» выиграл во всероссийском отборе практик инклюзивного проекта АСИ «Открыто для всех». Об этом сообщила пресс-служба агентства стратегических инициатив.
Проект стал победителем в номинации «Корпоративная политика». Церемония награждения победителей прошла в Москве.

Данный проект направлен на формирование и создание первого в России практического пособия по трудоустройству людей с аутизмом и набора инклюзивной команды.


«Пособие призвано помочь тем, кто хочет привлекать на работу сотрудников с особенностями, но не знает, как и с чего начать, как пройти этот путь. В проекте работает более 20 человек с аутизмом, они занимают должности, связанные с обучением нейросети и с предобработкой материалов, поступающих с комплексов фотовидеофиксации», - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что проект уже внедрен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Краснодарском крае.

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Жители Подмосковья воспользовались электронным расписание 500 тысяч раз
22 декабря 2023, 15:08

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Пассажиры Мострансавто скачали расписания автобусов предприятия более 500 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для гостей и жителей доступно электронное расписание транспорта Мострансавто в рамках проекта «Скачай, не срывай».

«Опция доступна в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Пассажиру необходимо вбить в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением принтера. Пользователи получают график движения в привычном формате и дизайне, каким они видят его на остановочных пунктах», - отметили в ведомстве.

Кроме этого, на сайте появилась возможность посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт, что помогает строить более удобные маршруты.

Стоит отметить, что получить актуальное расписание можно как на сайте, так и через телеграмм-бот Мострансавто.

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Синоптик Вильфанд предрёк «совершенно разную» погоду Москве в выходные
22 декабря 2023, 14:31

Фото: istockphoto.com/Scharfsinn86

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в предстоящие выходные Москву ожидает совершенно разная переменчивая погода.
«Погода в эти два дня совершенно разная. В субботу в Москве и днём, и ночью будет от 0 до 3°С, небольшие осадки. В воскресенье будет резкое изменение, воздушные массы будут перемещаться с севера на юг и затем возвращаться в центр России. Поэтому температура — -1...-3°С, по области — -5°С. И снежок», — отметил в беседе с RT Вильфанд.

Однако, в то же время в столице зима остаётся мягкой, говорит специалист, поскольку при всей изменчивости погоды температуры всё равно будут оставаться выше нормы.

А россиянам напомнили, что сегодня, 22 декабря, день зимнего солнцестояния, характеризующаяся самой длинной ночью, которая продлиться целых 17 часов, и самым коротким днём. Как передают argumenti.ru, сегодня в полдень можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли.

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Как отучить собаку воровать со стола: советы кинологов
Кинологи объяснили, как безболезненно отучить собаку воровать со стола
22 декабря 2023, 13:40

Фото: IStock/ZhuravlevaMaria

Собака может начать воровать еду со стола из-за неправильного воспитания, пищевых расстройств, несбалансированного рациона и других проблем. Как правильно отучить питомца от вредной привычки «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Чаще всего на воровство собаку толкает поведение хозяина. Если вы оставили что-то съестное в пределах досягаемости питомца, то даже самый воспитанный пёс может не упустить возможность полакомиться едой со стола. Собаки также воруют со стола, если ими недостаточно занимаются, у них есть пищевые расстройства или им не дают сбалансированное питание. Важно такую привычку вовремя замечать и корректировать поведение собаки, чтобы это не привело к неприятным последствиям», – отметил специалист.
Помимо прочего собака может брать еду со стола из-за несбалансированного питания. Когда собаке чего-то не хватает, она может самостоятельно восполнять этот пробел. Также воровство со стола встречается среди тех питомцев, кто вынуждено сидит на диете.
Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак
Россиянам дали советы по сбалансированному питанию для собак
Чтобы отучить питомца от привычки, важно установить в доме правило, которому будут следовать все без исключения: собака не должна получать еду со стола, и никто из членов семьи не должен оставлять пищу в пределах досягаемости собаки. Если вы дадите слабину хотя бы пару раз, угостив питомца со стола, животное это запомнит и всякий раз будет выпрашивать у вас еду, отмечает эксперт. Рекомендуется ограничить собаке доступ на кухню во время приёма пищи.

Но если вы всё же поймали питомца во время преступления, не стоит наказывать его физически. Можно скомандовать «нельзя» и вывести собаку из кухни, показав, что вы недовольны. Со временем собака поймёт, что такое поведение не позволительно и отучится от привычки выпрашивать или воровать еду.

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#питание
#кинолог
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«Умерший» пассажир «Уральских авиалиний» внезапно пришёл в себя
«Умерший» пассажир «Уральских авиалиний» пришёл в себя после посадки в Сургуте
22 декабря 2023, 13:17

Фото: iStock/Diy13

«Умерший» пассажир самолёта «Уральских авиалиний» пришёл в себя после экстренной посадки посадки в Сургуте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что пассажиру самолёта, следовавшего по маршруту Екатеринбург – Благовещенск, стало плохо на середине пути. У 45-летнего мужчины-инвалида поднялось давление, началась одышка. Командир экипажа запросил экстренную посадку в Сургуте, в то время как в салоне мужчине оказывали помощь пассажиры-медики. После посадки на борт поднялась бригада скорой помощи, которой оставалось только констатировать смерть.

Однако позднее выяснилось, что мужчина не умер, а просто крепко спал. Врачами было принято решение отправить его в больницу для проведения обследования.

После этого пассажира благополучно отпустили из лечебного учреждения, и он отправился покупать новый билет до Благовещенска.

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#смерть
#помощь
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Глава Сбербанка Греф перечислил основные способы обмана россиян мошенниками
22 декабря 2023, 13:04

Фото: istockphoto/Diy13

Глава Сбербанка Герман Греф назвал три самых популярных способа, к которым прибегают мошенники, чтобы обмануть россиян. Это взлом аккаунта в соцсетях и просьба одолжить денег якобы от знакомого, просьб о деньгах для дачи взятки после ДТП и звонок якобы от сотрудника ФСБ.
Казалось бы, все эти способы давно известны, но тем не менее множество россиян по-прежнему попадаются на подобные уловки, сказал Греф в интервью для телеканала «Россия 24». Любая просьба о деньгах или о предоставлении данных для платежей должна настораживать, продолжил финансист. Нужно обязательно самому связаться с собеседником по телефону, ведь не исключено, что от его имени разговор ведут аферисты, а сам он и не подозревает, что вдруг стал остро нуждаться в деньгах.

Самый печальный случай, по словам Грефа, это когда мошенники убеждают собеседника совершить преступление, после чего обещают вернуть деньги. Он вспомнил недавние случаи, когда люди в отделении Сбербанка крушили оборудование топором или обливали сотрудников зелёнкой. По его словам, случаев, когда после этого возвращались деньги, не было. А вот эпизодов, когда люди, помимо утраты средств, ещё и садились в тюрьму, было, к сожалению, достаточно, заключил Греф.

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#сбербанк
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В Кашире открыли мемориальную доску почетному гражданину округа Наталье Забигайло
22 декабря 2023, 12:39

Фото: МБУК «Каширский краеведческий музей»

В подмосковной Кашире открыли мемориальную доску, посвященную памяти почетного гражданина округа Наталии Васильевне Забигайло.
Торжественное открытие памятной мемориальной доски Наталье Забигайло прошло 21 декабря.

На мероприятии присутствовали бывшие коллеги, друзья, представители администрации городского округа Кашира, ветераны культуры, творческие коллективы и дочь Олеся Забигайло.

«Ровно 46 лет назад моя мама открыла Каширский краеведческий музей. Это был значимый день в её жизни. Музей был для нее не просто словом- она его создала по крупицам . Мама открывала новые экспозиции и старалась оставить большой след в истории для своих потомков. <…> Она являлась бессменным руководителем музея на протяжении 45-ти лет», - поделилась Олеся.

Стоит отметить, что на сегодняшний день МБУК «Каширский краеведческий музей» является научным учреждением Каширы, в котором проводятся образовательные, просветительные, культурно-досуговые мероприятия и работает центр туризма.

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#мероприятия
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#подмосковье
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Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
СФ одобрил закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
22 декабря 2023, 12:28

Фото: istock / ???? ??????

Совет Федерации в ходе пленарного заседания принял новый закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев, входящих в подразделения Росгвардии. Об этом информирует ТАСС.

Изменения коснуться статей 280.3 и 284.3 УК РФ. В них предусматриваемся наказание за распространение ложной информации о российских вооруженных силах. Теперь обе статьи будут затрагивать и добровольцев Росгвардии. Наказание за дискредитацию силовиков предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет. За повторную дискредитацию — до 15 лет лишения свободы.

Помимо этого, изменения затрагивают Кодекс об административных правонарушениях. За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность по аналогии той, которая существует за дискредитацию ВС РФ. Максимальный штраф за это правонарушение может составить до 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь животных от стресса в праздники
22 декабря 2023, 12:27

Фото: istockphoto / Nadezhda Novikova

Минсельхозпрод Подмосковья сообщает о главных правилах для владельцев домашних животных в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ветеринары Министерства сельского хозяйства Московской области подготовили ряд рекомендаций в новогодние праздники для владельцев четвероногих.

Специалисты настоятельно рекомендуют убрать все новогодние украшения повыше и желательно не использовать в качестве новогодних украшений мишуру в виде новогоднего дождика, тк животные могут их ​съесть и пораниться.

«По статистическим данным прошлого года в новогодние праздники поступило более 60 обращений к ветеринарным специалистам с жалобами на плохое самочувствие. Среди заболеваний у собак и кошек были выявлены отравления, гастроэнтерит, инородное тело в кишечнике. В праздничные дни горячая линия круглосуточно принимает запросы от жителей, а уже после распределяет их по всем ТВУ региона», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Также не стоит кормить питомцев праздничными угощениями. ​Из-за того, что в обычной жизни животные не употребляют жирную и жаренную пишу, могут возникнуть серьезные нарушения пищеварительной системы.

Кроме не стоит пытаться вывести животного на улицу во время ​салюта или громких гуляний. Собака может ​сильно испугаться ​резких и ​громких звуков и сбежать.

Стоит отметить, что если вы собираетесь взять своего четвероногого друга в поездку за пределы России, то заранее подготовьте для него все необходимые документы и в первую очередь ветеринарное свидетельство.

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S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолётам с европейскими лизингодателями
22 декабря 2023, 12:19

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Российская авиакомпания S7 Airlines урегулировала страховой спор по 45 самолётам с иностранными лизингодателями. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что лизингодатели AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital отозвали требования к российским сторонам по страховым полисам и договорам аренды 45 самолётов.

После начала спецоперации на Украине лизингодатели из европейских стран отказались от страхования российских самолётов. Принятие такого решения могло привести к полному запрету на использование воздушных судов в РФ. Большая часть российских авиакомпаний получила уведомление от этих лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта 2022 года.

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