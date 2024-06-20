В Подмосковье спасатели провели тренировки в теплодымокамерах

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировки в теплодымокамерах в округах Серпухов, Ступино и Чехов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Теплодымокамера позволяет пожарным и спасателям подготовиться к работе в реальных условиях пожара. В ней можно почувствовать, как температура в горящем здании достигает опасно высоких отметок, а густой дым быстро распространяется по помещению.
Регулярное проведение таких учений — это ценный опыт для газодымозащитников. Они позволяют специалистам проверить и улучшить свою выносливость, физическую работоспособность и способность адаптироваться к высоким температурам.
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«После инструктажа по мерам безопасности пожарные сформировали группу газодымозащитной службы и, надев дыхательные аппараты, зашли в теплодымокамеру. Они провели поиск и эвакуацию «пострадавшего» — манекена, отключили электроэнергию и отработали задачи по обнаружению очага пожара.Огнеборцы успешно справились с условным пожаром и в полном составе вышли из теплодымокамеры на свежий воздух. Работники пожарно-спасательной службы выполнили все поставленные цели и задачи тренировки и успешно преодолели все испытания», — рассказал замначальника Александр Голяк.
Регулярное проведение таких учений — это ценный опыт для газодымозащитников. Они позволяют специалистам проверить и улучшить свою выносливость, физическую работоспособность и способность адаптироваться к высоким температурам.
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Мира Полтева