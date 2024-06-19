В Солнечногорске спасли из воды подростка, сломавшего ногу при купании

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры фигурантам покушения на бывшего главу ДНР Александра Захарченко , а также организаторам убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (известного под позывным «Моторола»). Им назначили наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Ростовской области.