В Солнечногорске спасли из воды подростка, сломавшего ногу при купании

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса оказали помощь мальчику, который повредил ногу и не мог выбраться из воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл на озере Лунное в деревне Жилино городского округа Солнечногорск. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила мать 14-летнего подростка, который вместе с товарищами катался на самодельной тарзанке.
Мальчик прыгнул в воду, почувствовал сильную боль в ноге и выйти из водоёма уже смог. А из-за крутого и скользкого склона берега очевидцы не могли его вызволить. Друзья позвонили матери пострадавшего, и та обратилась к специалистам.
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Мальчик прыгнул в воду, почувствовал сильную боль в ноге и выйти из водоёма уже смог. А из-за крутого и скользкого склона берега очевидцы не могли его вызволить. Друзья позвонили матери пострадавшего, и та обратилась к специалистам.
«Прибывшие спасатели прямо в воде наложили на повреждённую ногу ребёнка шину. Затем специалисты соорудили полиспаст – конструкцию для спасательно-эвакуационных работ. С помощью неё они подняли пострадавшего из воды и перенесли на безопасное место, где его осмотрели медики», – рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части Евгений Шехматов.Однако, по словам спасателя, машина скорой помощи не смогла подъехать к пациенту из-за размытой дороги. Тогда спасатели закрепили пострадавшего на спинальном щите и аккуратно донесли до автомобиля, преодолев около 1,5 тыс метров. С подозрением на перелом голени школьник был госпитализирован.
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Лора Луганская