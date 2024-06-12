Подмосковный ученик стал одним из победителей пятого сезона проекта «Ледокол знаний»

Фото: Росатом
В Москве подвели итоги финального отборочного этапа пятого сезона научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Одним из победителей стал Ярослав Савичев, ученик лицея №2 им. В. В. Тихонова Московской области.
Всего же участниками проекта в юбилейном сезоне стали свыше 30 тысяч учащихся школ и студентов колледжей в возрасте 14-16 лет. По итогам испытаний из 24 финалистов были отобраны 12 участников, которые отправятся в арктическую экспедицию Росатома на Северный полюс. Ими стали команды из ЮФО, СФО, ЦФО и СКФО.
11 июня 2024 года в Павильоне № 19 «АТОМ» на Международной выставке-форуме «Россия» состоялся федеральный финал отборочного этапа научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», организованного сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации «Росатом».
В финале отборочного этапа «Ледокола знаний» 8 команд, представляющих все федеральные округа, сразились в турнире Знание.Игра, организованном интеллектуальным партнером проекта — Российским обществом «Знание».
Вторым испытанием для финалистов стала презентация решения домашнего задания, полученного в рамках полуфиналов: команды финалистов рассказали, как атомные технологии могут способствовать развитию их регионов.
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11 июня 2024 года в Павильоне № 19 «АТОМ» на Международной выставке-форуме «Россия» состоялся федеральный финал отборочного этапа научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», организованного сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации «Росатом».
В финале отборочного этапа «Ледокола знаний» 8 команд, представляющих все федеральные округа, сразились в турнире Знание.Игра, организованном интеллектуальным партнером проекта — Российским обществом «Знание».
Вторым испытанием для финалистов стала презентация решения домашнего задания, полученного в рамках полуфиналов: команды финалистов рассказали, как атомные технологии могут способствовать развитию их регионов.
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Артем Кузьмин