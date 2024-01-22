В Подмосковье стартовал приём заявок на аккредитацию СМИ на президентских выборах

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
В Московской области начали принимать заявки от средств массовой информации на аккредитацию для освещения выборов президента России. Аккредитация продлится до 11 марта, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Заявку должен подавать главный редактор СМИ. Перечень необходимых документов можно найти на сайте Московской областной избирательной комиссии.
Выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта.
Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.
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«Аккредитация даёт журналисту право находиться в помещениях для голосования, присутствовать при голосовании на дому. Помимо этого, аккредитация даёт СМИ право присутствовать при подсчёте голосов и при перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакеты. Кроме того, журналисты с аккредитацией смогут находиться на заседаниях избирательных комиссий и знакомиться с протоколами УИК об итогах голосования», – поясняется в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.
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Лора Луганская