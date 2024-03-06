В подмосковную «Службу заботы» поступило более 19 тысяч обращений по вопросам выборов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Более 19 тысяч обращений приняла «Служба заботы» Избирательной комиссии Московской области с начала работе 29 февраля, чаще всего избиратели хотят узнать об электронном голосовании, а также голосовании на дому и по месту пребывания, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Иногда нам приходится решать и нетривиальные задачи, например, помогать информаторам разрешать проблемные ситуации при общении с избирателями», — поделился оператор «Службы заботы».Сотрудники контактного центра объясняют звонящим технические особенности той или иной формы голосования, а также юридические нюансы выборного процесса. В работе «Службы заботы» принимают участие члены территориальных избирательных комиссий, сотрудники Мособлизбиркома, представители Уполномоченного по правам человека в Московской области и члены Общественной палаты региона, а также психологи и коучи.
Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей голосование впервые будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта.
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