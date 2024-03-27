Жителям Подмосковья рассказали, чем опасен выход на подтаявший лед

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья об опасностях при выходе на подтаявший лед. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
На территории Московской области спасатели провели профилактические рейды на водоемах, в рамках который предупредили жителей о возможных последствиях выхода на подтаявших лёд.
Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний момент самыми опасными водоемами являются река Клязьма в Королеве, река Нахабинка в Красногорске, река Ольховка в Раменском, а также река Дубна и река Сестра в Талдоме.
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«Жителям объяснили, что под влиянием плюсовых температур и солнечных лучей ледяная корка превращается в рыхлую массу из снега, воды и льдинок, которая не способна выдержать на себе вес человека. Провалиться под лед может и ребенок, оставленный без присмотра, и опытный рыболов, поэтому на ледяном панцире нужно всегда соблюдать бдительность и осторожность. Работники подразделений рекомендовали населению не выходить на весенний лед без веских причин и поскорее завершить сезон подледной рыбалки», — поделился замначальника ведомства Игорь Сорокин.
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Мира Полтева