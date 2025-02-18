Отслуживших полгода на СВО бойцов-контрактников хотят освободить от срочной службы

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Бойцов-контрактников, отслуживших полгода в зоне спецоперации, могут освободить от призыва на срочную службу. Об этом в рамках пленарного заседания заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Его слова приводит ТАСС.
«Те, кто добровольно подписал контракт с министерством обороны, но раньше не проходил службу в рядах вооруженных сил, и те, кто провел в зоне боевых действий не менее шести месяцев, по нашему мнению, имеют полное право не быть призванными на службу. Мы считаем, что это абсолютно справедливо и продолжаем с коллегами работу в этом направлении», — сказал Картаполов.Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
Ранее стало известно, что во Франции оценили возможность отправки своих военнослужащих на Украину.
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Никита Кротов