Подписчики призвали Губерниева не возвращаться в Россию

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Подписчики журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева под постом в Telegram призвали его не возвращаться в Россию.
Ранее Губерниев высказал мнение, что Россия является неспортивной страной, чем вызвал волну возмущений. Комментаторы заявили, что такой человек «не нужен в России».
Под комментарием с просьбой не возвращаться в Россию спортивный комментатор уточнил, что находится в Вологде.
Другие подписчики предложили Губерниеву попытаться самостоятельно изменить ситуацию, если она его не устраивает, некоторые же считают, что необходимо «гнать таких из России».
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«И еще раз повторю — мы совсем не спортивная страна. Спорт по большому счету мало кого интересует. И спортсмены... Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет. Грустно. Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться», — писал ранее Губерниев.
Под комментарием с просьбой не возвращаться в Россию спортивный комментатор уточнил, что находится в Вологде.
Другие подписчики предложили Губерниеву попытаться самостоятельно изменить ситуацию, если она его не устраивает, некоторые же считают, что необходимо «гнать таких из России».
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Элина Позднякова