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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Спартак» сейчас переживает период турбулентности.
Он отметил, что команда вновь ошиблась с тренером.
Комментатор подчеркнул, что России нужен сильный «Спартак».
Ранее бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Максим Боков заявил, что крепкую конкуренцию команде в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) могут составить ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».
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«Проблема иностранных тренеров в том, что они или не знают футболистов, или не хотят знать. После первого тура тренера не уволят, но странно, что клуб переносит свои проблемы из сезона в сезон. Думаю, что турбулентность в стане демократов сказывается на «Спартаке». А выдвижение Камаллы Харрис будет означать серьёзные проблемы в атаке у красно-белых. Если бы была Мишель Обама, тогда был бы шанс на хорошую игру в атаке», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.
Комментатор подчеркнул, что России нужен сильный «Спартак».
Ранее бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Максим Боков заявил, что крепкую конкуренцию команде в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) могут составить ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».
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