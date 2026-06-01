Подросток из Искитима публикует в соцсетях видео с расправами над животными
Жители Искитима Новосибирской области пожаловались на появление в городе зоосадиста, который издевается над животными, снимает этот процесс на видео и публикует в соцсетях.
По данным Om1 Новосибирск, парень создает телеграм-каналы, где выкладывает множество кадров с издевательствами и убийствами животных. Их оперативно блокируют, однако молодой человек публикует свои ролики вновь.
«Недавно он зарезал кролика и снял весь процесс на видео. Доподлинно неизвестно, где конкретно он совершил злодеяние, но прописан он в Искитиме», — говорится в материале издания.
Местные жители призывают правоохранительные органы проверить информацию и принять необходимые меры. В России за жестокое обращение с животными предполагается наказание до трех лет лишения свободы.