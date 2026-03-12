Подстаканники и шапки-ушанки из РФ покорили сердца американцев и стали хитами продаж
Подстаканники и шапки-ушанки из РФ стали хитами продаж в американских маркетплейсах
В США российские подстаканники и шапки-ушанки стали настоящими хитами продаж, несмотря на неоднозначную геополитическую ситуацию. Об этом свидетельствуют данные иностранных маркетплейсов и магазинов, передает РИА Новости.
Особой популярностью у американцев пользуются никелированные подстаканники из Кольчугино. Ценители романтики железных дорог готовы платить за них от 40 до 120 долларов (3200–9600 рублей), тогда как в России аналогичный сувенир стоит 1000–1500 рублей. На маркетплейсах подстаканники с советской символикой называют произведениями искусства и высоко оценивают их качество.
Метеорит, который разрушился в районе Черноморского побережья России, сняли на видео
Стабильный спрос сохраняется и на российскую косметику. Набор «Глицеринового» мыла от «Невской косметики» в США продаётся за 12 долларов (около 960 рублей) – в шесть раз дороже, чем в России.
Еще одним из безусловных хитов стали шапки-ушанки из искусственного меха. В России их можно купить за 800–1200 рублей, а в США цена доходит до 45–70 долларов (3600–5600 рублей). Покупатели называют их тёплыми и забавными.
«Мой сын, настоящий русофил, в полном восторге от этой шапки. Он получил столько комплиментов, куда бы ни пошел. Это определенно яркая вещь, притягивающая взгляды. Села идеально. Хорошее качество», — написал покупатель из США на платформе Amazon.В американских магазинах также востребованы традиционные женские платки, одежда с русским колоритом, худи с надписью «Russia», банные веники и шапочки, а также элементы интерьера с гжелью и хохломой.