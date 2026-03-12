Подстаканники и шапки-ушанки из РФ покорили сердца американцев и стали хитами продаж

12 марта 2026, 06:15

Подстаканники и шапки-ушанки из РФ стали хитами продаж в американских маркетплейсах

Фото: iStock/Kichigin

В США российские подстаканники и шапки-ушанки стали настоящими хитами продаж, несмотря на неоднозначную геополитическую ситуацию. Об этом свидетельствуют данные иностранных маркетплейсов и магазинов, передает РИА Новости.





Особой популярностью у американцев пользуются никелированные подстаканники из Кольчугино. Ценители романтики железных дорог готовы платить за них от 40 до 120 долларов (3200–9600 рублей), тогда как в России аналогичный сувенир стоит 1000–1500 рублей. На маркетплейсах подстаканники с советской символикой называют произведениями искусства и высоко оценивают их качество.





«Мой сын, настоящий русофил, в полном восторге от этой шапки. Он получил столько комплиментов, куда бы ни пошел. Это определенно яркая вещь, притягивающая взгляды. Села идеально. Хорошее качество», — написал покупатель из США на платформе Amazon.