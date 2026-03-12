Метеорит, который разрушился в районе Черноморского побережья России, сняли на видео

12 марта 2026, 05:11

В РАН сообщили о разрушении метеорита над Черноморским побережьем РФ и выложили кадры

Фото: Telegram-канал «ЧП Анапа» ​@pva_chp

Небольшой метеорит, предположительно, разрушился в ночь c 11 на 12 марта над Черноморским побережьем России. Об этом сообщили в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».





Небесное тело наблюдали жители Новороссийска, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону. Его размер учёные оценивают в несколько десятков сантиметров, возможно, до полуметра. Исходя из особенностей фрагментации, специалисты не исключают, что это мог быть техногенный объект.





«Времена на камерах, как это часто бывает, несколько расходятся, но, в целом, видно, что речь идет об интервале примерно с 22:24 до 22:36 по московскому времени», — говорится в публикации.