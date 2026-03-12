Метеорит, который разрушился в районе Черноморского побережья России, сняли на видео
В РАН сообщили о разрушении метеорита над Черноморским побережьем РФ и выложили кадры
Небольшой метеорит, предположительно, разрушился в ночь c 11 на 12 марта над Черноморским побережьем России. Об этом сообщили в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».
Небесное тело наблюдали жители Новороссийска, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону. Его размер учёные оценивают в несколько десятков сантиметров, возможно, до полуметра. Исходя из особенностей фрагментации, специалисты не исключают, что это мог быть техногенный объект.
«Времена на камерах, как это часто бывает, несколько расходятся, но, в целом, видно, что речь идет об интервале примерно с 22:24 до 22:36 по московскому времени», — говорится в публикации.Кадры падающего метеорита опубликовали в Telegram-канале «ЧП Анапа». По предварительным данным, разрушение произошло непосредственно над Чёрным морем. Точные координаты места падения пока не установлены.
9 марта «Радио 1» передавало, что жители Нидерландов наблюдали в небе летящий «огненный шар». При этом на радарах службы местного управления воздушным движением объект не зафиксировали, так как он находился на слишком большой высоте.