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Назвали основную версию схода поезда с рельсов во Франции

BFMTV: к сходу поезда с рельсов во Франции привели преднамеренные действия
Фото: istockphoto/designbydx

Сход с рельсов регионального поезда в Нормандии (Франция), в результате которого пострадали 44 человека, мог произойти из-за злонамеренных действий. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.



По данным источников, приоритетной версией случившегося является преднамеренный характер инцидента. Уточняется, что поезд столкнулся с рельсом, находившимся на путях.

ЧП произошло в пятницу вечером в департаменте Приморская Сена на севере Франции. В результате схода состава травмы получили 44 человека. Одну пассажирку госпитализировали в критическом состоянии.

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Никита Кротов

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