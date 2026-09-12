Назвали основную версию схода поезда с рельсов во Франции
Сход с рельсов регионального поезда в Нормандии (Франция), в результате которого пострадали 44 человека, мог произойти из-за злонамеренных действий. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.
По данным источников, приоритетной версией случившегося является преднамеренный характер инцидента. Уточняется, что поезд столкнулся с рельсом, находившимся на путях.
ЧП произошло в пятницу вечером в департаменте Приморская Сена на севере Франции. В результате схода состава травмы получили 44 человека. Одну пассажирку госпитализировали в критическом состоянии.
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