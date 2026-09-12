Назвали основную версию схода поезда с рельсов во Франции

12 сентября 2026, 12:56

BFMTV: к сходу поезда с рельсов во Франции привели преднамеренные действия

Фото: istockphoto/designbydx

Сход с рельсов регионального поезда в Нормандии (Франция), в результате которого пострадали 44 человека, мог произойти из-за злонамеренных действий. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.