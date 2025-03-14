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«Может не дождаться донора»: Кардиолог оценила предложения врачей о пересадке сердца Тиграну Кеосаяну

Кардиолог Романенко: при пересадке сердца Кеосаяну нужно оценить риски
Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Телеведущий Тигран Кеосаян уже более двух месяцев находится в коме. Ходят разговоры о том, что его сердце истощено, и у некоторых специалистов возникает вопрос о пересадке органа. Они считают это возможностью спасения.
​​​​Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко в беседе с «Радио 1» объяснила, что когда речь идет о трансплантации органов, учитываются многие моменты, в том числе шансы выживания с пересаженным сердцем.

«Учитывается, насколько человек хронически болен. Врачи всегда оценивают риски, все «за» и «против», делают всевозможное», — сказала она.

По ее словам, пересадка сердца и любого другого органа — это огромная нагрузка на весь организм, поэтому нужно понимать, выдержит ли человек такое.

«Это применение тяжелой артиллерии. Чтобы организм не отторгал чужеродный орган, вводятся препараты-иммуносупрессоры, и в это время человек оказывается беззащитным перед любой инфекцией. В данном случае все взвешивается, потом принимается решение», — поделилась кардиолог.

Она добавила, что сама по себе пересадка органа — это неординарная история.

«Орган должен быть в наличии. Зачастую пациенты с какими-то заболеваниями долго ждут своего донора и, к сожалению, даже не доживают до того времени, когда появляется подходящий донор», — заключила Романенко.

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«Может быть, уже влюблены»: МакSим не стала отрицать наличие любимого после победы над зависимостью
Певица МакSим рассказала о своей личной жизни
14 марта 2025, 15:46

МакSим (Фото: Инстаграм* @maksimartist)

Певица МакSим намекнула на новый роман после победы над зависимостью, сообщила «Комсомольская правда».
Последние годы певица МакSим переживала тяжелые времена: она едва не скончалась от ковида, а потом попала в рехаб, чтобы побороть зависимость. Победив вредную привычку, певица посадила яблоню рядом с реабилитационным центром в знак своего обновления.

«Я хотела оставить после себя символ новой жизни, если говорить образно. Жизнь можно продолжать, наполняя ее новыми смыслами, радостью, и, конечно, новыми плодами», — призналась знаменитость.

И, судя по всему, в жизни МакSим правда началась новая глава. Раньше она делилась, что любила лишь двух мужчин. Теперь же артистка игриво ответила на вопрос о наличии возлюбленного, намекнув на новый роман.

«Если не секрет, может быть, уже влюблены», — спросили журналисты.

«Все может быть», — со смехом сказала МакSим.

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Заводила романы с коллегами и тайно вышла замуж за простого парня: как живёт актриса Ингрид Олеринская, разбившая чужую семью
14 марта 2025, 15:32

Ингрид Олеринская (Фото: Телеграм, @olerinskaya_ingrid)

Первой киноработой актрисы Ингрид Олеринской была комедийная мелодрама «Неадекватные люди». Интересно, что артистка не училась в театральном вузе, но её игру в вышеуказанном фильме оценили положительно.
О том, как Ингрид стала актрисой и в каких новых кинокартинах она появится, а также о её личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Бросила университет ради кино


Когда Ингрид училась на географическом факультете Московского педагогического государственного университета, её пригласили на пробы в фильм Романа Каримова «Неадекватные люди»: летом, отдыхая вместе с друзьями в Лужниках, девушка случайно пересеклась с ассистенткой режиссёра. Яркая и эффектная Олеринская поразила её природной артистичностью.

Фильм ждал успех, а Ингрид покорила зрителей своим обаянием. По словам актрисы, она обладает сильным и крутым характером, поэтому ей было легко перевоплотиться в свою героиню.

Ингрид Олеринская (Фото: Телеграм, @olerinskaya_ingrid)

Актёрский дуэт Ингрид Олеринской и Ильи Любимова, её партнёра, исполнившего главную мужскую роль в картине, признали лучшим на фестивале «Окно в Европу» в 2010 году. Конечно, после такой победы в киноиндустрии девушка оставила учёбу и выбрала актёрскую профессию. Известно, что через 10 лет Роман Каримов снял продолжение истории — «Неадекватные люди-2».

Новые проекты


По данным сервиса «Кинопоиск», Ингрид Олеринская снялась в 42 кинокартинах, среди них «Наружное наблюдение» (сериал), «Обнимая небо» (сериал), «Лондонград. Знай наших!» (сериал), «Молодой человек», «Ира» (сериал) и другие. В апреле 2025 года ожидается фильм «Клёвый УLove» с её участием, а в мае — комедия «Туда».

Романы с коллегами


В 2013 году у Ингрид Олеринской были близкие отношения с актёром Иваном Стебуновым. Они познакомились во время съёмок комедии «Билет на Vegas». Их роман продлился недолго.

Иван Стебунов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Затем в течение трёх лет она встречалась с актёром Сергеем Чугиным. Несмотря на то что Сергей был женат и у него был трёхлетний сын, он оставил семью ради Ингрид. Спустя два года в паре всё чаще стали происходить ссоры. У Олеринской карьера шла в гору, чего нельзя было сказать о Сергее, который ревновал девушку к профессии. Вскоре они расстались.

Как за каменной стеной


В 2022 году стало известно, что актриса вышла замуж за 33- летнего мужчину, которого зовут Роман.
«Дело в том, что женщина-актриса — это чуть больше, чем женщина, а мужчина-актёр- это чуть меньше, чем мужчина. И в этом вся суть. Я хочу, чтобы рядом со мной был мужчина, а не вторая истеричная особа», — говорила Олеринская.
Её избранник работал в МЧС, а сейчас отвечает за пожарную безопасность в одном крупном торговом центре.

Ингрид и Роман сыграли свадьбу спустя месяц после знакомства. В молодом человеке девушку привлекли его целеустремлённость и амбиции, к тому же, он очень добрый и простой парень. Рядом с ним Ингрид чувствует себя в безопасности.

Ингрид Олеринская (Фото: Телеграм, @olerinskaya_ingrid)

Известно, что актриса переехала жить к мужу вместе со своим любимым псом Брюсом. Подробности своих отношений с супругом Олеринская не раскрывает, так как не хочет, чтобы о ней и её любимом человеке язвительно злословили.

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Алсу поделилась фото в объятиях Константина Крюкова
Певица Алсу опубликовала фото с актером Константином Крюковым
14 марта 2025, 15:29

Константин Крюков и Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)

Певица Алсу поделилась с поклонниками серией фотографий. На некоторых из них она позировала в объятиях актера Константина Крюкова.
Исполнительница хита «Все равно» рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым в конце августа. За 18 лет совместной жизни у пары родились трое детей: две дочери и сын.

Сегодня в личном блоге артистки появились фотографии со съемок ее будущего клипа на композицию «Чужая».

В кадре Алсу появилась в объятиях актера Константина Крюкова, который снимался в картинах «9 рота» и «Маме снова 17». Артист и певица органично смотрелись вместе. На экс-супруге бизнесмена было бежевое приталенное пальто, а на Крюкове — длинный черный плащ.

Константин Крюков и Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)


Константин ласково обнимал Алсу, которая казалась спокойной и счастливой. Они смотрели в пламя. Актер и исполнительница также сфотографировались на кровати.

«Музыка опять накрывает с головой, и я в ожидании своего первого релиза в 2025 году. 21.03.2025 — отметьте эту дату в календаре!», — отметила певица.

Звезды отреагировали на совместную съемку Алсу и Крюкова.

«Это что за кино нас ждет!» — написал рэпер Natan под постом певицы.

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#певица
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«Увидела масштаб личности»: Пелагея вспомнила об участии SHAMANa в проекте «Голос»
Певица Пелагея: Поняла «масштаб личности» SHAMANa ещё на шоу «Голос»
14 марта 2025, 14:20

Пелагея (Фото: Телеграм @pelageya_of)

Певица Пелагея заявила, что поняла «масштаб личности» Ярослава Дронова, выступающего ныне под сценическим псевдонимом SHAMAN, ещё в 2014 году, когда он принимал участие в проекте «Голос» и выступал за её команду.
О своей изначальной уверенности в том, что исполнитель добьётся популярности, она рассказала в эфире шоу «Как это было с Яной Чуриковой». Артистка с теплом говорила о своём бывшем подопечном, добившемся теперь значительных карьерных высот и зрительского признания.

«Сразу было понятно, что он не будет петь только для близких и друзей, радовать их. Масштаб личности другой. Поэтому все, что происходит с ним сейчас, абсолютно заслуженно и естественно для меня», — заявила Пелагея.

Ярослав Дронов/SHAMAN (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Она также добавила, что талант певца был заметен ещё тогда, 11 лет назад, когда он исполнял композиции в народном стиле. Было очевидно, что исполнитель многого достигнет в профессии и на сцене.

«Я всегда его просто очень любила. Тогда не было еще SHAMANа, но был молодой очень талантливый певец, четко понимающий, чего он хочет, как он это хочет делать. Он уже тогда занимался и народной песней. Это было очень круто уже тогда», — заключила бывшая звёздная наставница теперь уже не менее звёздного певца.

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#певица
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Новый альбом Пугачевой выйдет позже из-за ее желания сэкономить
14 марта 2025, 14:19

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Выход нового альбома уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой задерживается из-за повышенных требований Народной артистки к саунд-продюсерам, сообщил Телеграм-канал Mash.
Выяснилось, что Примадонна отказалась от услуг дорогих европейских студий звукозаписи. В 2023 году она записала несколько композиций в Твери, но дальнейшая работа над альбомом затянулась. Пугачева предложила саунд-продюсерам оплатить их услуги не деньгами, а упоминанием о работе с ней в их резюме.

Несколько команд приняли это предложение. Однако одна из них отметила, что сотрудничество с Народной артисткой стало крайне тяжелым из-за большого количества требований и изменений. В результате продюсеры отказались от дальнейшей работы, не заключив официального договора.

Задержка выхода альбома обеспокоила саму Примадонну. Она предпринимала попытки связаться с продюсерскими командами, однако услышала от них лишь неоднозначные ответы.

В итоге сроки релиза нового альбома Пугачевой остаются неизвестными.

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