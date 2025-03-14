«Может не дождаться донора»: Кардиолог оценила предложения врачей о пересадке сердца Тиграну Кеосаяну

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Телеведущий Тигран Кеосаян уже более двух месяцев находится в коме. Ходят разговоры о том, что его сердце истощено, и у некоторых специалистов возникает вопрос о пересадке органа. Они считают это возможностью спасения.
Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко в беседе с «Радио 1» объяснила, что когда речь идет о трансплантации органов, учитываются многие моменты, в том числе шансы выживания с пересаженным сердцем.
По ее словам, пересадка сердца и любого другого органа — это огромная нагрузка на весь организм, поэтому нужно понимать, выдержит ли человек такое.
Она добавила, что сама по себе пересадка органа — это неординарная история.
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«Учитывается, насколько человек хронически болен. Врачи всегда оценивают риски, все «за» и «против», делают всевозможное», — сказала она.
По ее словам, пересадка сердца и любого другого органа — это огромная нагрузка на весь организм, поэтому нужно понимать, выдержит ли человек такое.
«Это применение тяжелой артиллерии. Чтобы организм не отторгал чужеродный орган, вводятся препараты-иммуносупрессоры, и в это время человек оказывается беззащитным перед любой инфекцией. В данном случае все взвешивается, потом принимается решение», — поделилась кардиолог.
Она добавила, что сама по себе пересадка органа — это неординарная история.
«Орган должен быть в наличии. Зачастую пациенты с какими-то заболеваниями долго ждут своего донора и, к сожалению, даже не доживают до того времени, когда появляется подходящий донор», — заключила Романенко.
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Анастасия Панченко