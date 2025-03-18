«Показывал видео с женщинами»: шведский миллиардер подвергает насилию москвичку и ее сына. Скандал в эфире шоу «Малахов»

Дарья Новикова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
В редакцию программы «Малахов» обратилась 39-летняя москвичка Дарья Новикова с просьбой о помощи и защите. На протяжении трех лет её преследует и подвергает насилию бывший возлюбленный — шведский миллиардер Абделькадер Урради. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Миллиардер из Швеции устроил травлю
По словам Дарьи, основной причиной конфликта стал их 11-летний сын Янис, которого, как утверждает женщина, Урради пытался похитить. В настоящее время за Дарьей и ребёнком круглосуточно следят более десяти вооружённых охранников — они находятся у её дома, в школе, сопровождают во время прогулок.
Дарья больше не выходит из дома без нагрудного видеорегистратора.
По ее словам, благодаря этому устройству ей удалось зафиксировать потасовку в «Лужниках» и общение с Абделькадером через дверь, когда он угрожал ей сломать руку. У женщины также имеются записи, на которых мальчик кричит, что ненавидит своего отца. Ребенок чувствует от Урради угрозу и утверждает, что тот издевался над ним в лифте, не пускал домой. Мальчик боится, что бизнесмен заберет его у матери и увезет из России.
Абделькадер Урради и 11-летний Янис (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Борьба за сына
В эфире программы Дарья рассказала, что ранее Урради вообще не интересовался сыном.
«Случилось так, что ребенок родился с повреждением стопы. Урради сказал, что инвалид ему не нужен и с того времени не помогал с воспитанием. Через несколько лет он увидел, что ребенок полноценный, сам ходит в детский сад. Тогда он подал в суд, чтобы установить отцовство».
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Бизнесмен подал в суд с просьбой передать ему опеку над ребенком. Однако мать мальчика намерена представить на заседании все имеющиеся записи, на которых видно, как биологический отец взаимодействует с сыном. Дарья утверждает, что ее жизнь превратилась в настоящий ад, а правоохранительные органы не разбираются в ситуации. Она подозревает, что бизнесмен мог подкупить их. Новикова подала встречный иск против биологического отца своего сына с целью лишить его родительских прав. Кроме того, оказалось, что Урради задолжал алименты на сумму около пяти миллионов рублей. Дарья также рассказала об угрозах со стороны бывшего сожителя.
«Нам говорят прямо о последствиях. Утром я получила сообщение, что мы не доедем до студии».Журналисты шоу «Малахов» начали собственное расследование и попытались выйти на контакт с агрессивным мужчиной. Однако вместо того, чтобы прояснить ситуацию, Урради едва не сбил корреспондента на встречной полосе. Позже женщина признается, что проявление насилия — обычное дело для Урради.
«У него была бурная личная жизнь. Он присылал мне фото и видео своих женщин. Он меня унижал и обижал. Я его очень любила. Когда он меня бил и изменял, это было одно, но, когда он едва не убил сына, я терпеть не смогла», — поделилась Дарья.
Сын Дарьи Янис (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Нынешний супруг Дарьи рассказал, что нападки со стороны Урради начались после того, как женщина официально вышла замуж.
«По одной из версий, я послужил триггером для него. Все началось после заключения брака. Он очень агрессивный, следит за нами. Оказалось, что на наш автомобиль был установлен GPS-трекер», — рассказал Сергей Левандов.
Семейная пара продолжает надеяться на разрешение ситуации. Дарья уверена, что ее бывшему сожителю все сходит с рук, потому что он миллиардер. Эксперты студии заверили, что после того, как дело было придано огласке, Урради предстанет перед законом.
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