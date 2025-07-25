«Покрылась паутиной»: Врач вытащил живого паука из уха россиянки
В Республике Башкортостан в ухе женщине поселился паук. Об этом пишет Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».
Досадное происшествие случилось в Чишминском районе Уфы. Местная жительница во время прогулки вдоль реки почувствовала неприятное ощущение в ухе и решила, что это мошка. Она попыталась вытащить источник дискомфорта из уха, но насекомое прекратило шевелиться. Женщина успокоилась, решив, что избавилась от членистоногого.
Однако спустя неделю жительница Уфы вновь почувствовала шевеление в ухе. Шуршание было настолько сильным, что женщина не могла спать. Потерпевшая обратилась к врачу-оториноларингологу. ЛОР вытащил из её уха живого паука, который успел сплести себе паутину в ушном канале женщины.
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