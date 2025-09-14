Штраф до 7000 рублей: за что накажут арендодателей в 2025 году
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил о штрафах для собственников жилья, отказывающихся оформлять временную регистрацию арендаторам.
Согласно статье 19.15.2 КоАП РФ, собственники обязаны оформлять временную регистрацию для жильцов, если срок проживания превышает 90 дней. Нарушение этого правила влечёт административную ответственность: в столице и Санкт-Петербурге штраф составляет 5000–7000 рублей, в остальных регионах — 2000–5000 рублей.
Якубовский уточнил в беседе с РИА Новости исключения: штраф не применяется, если арендатор является близким родственником с постоянной регистрацией в другом месте, срок аренды не превышает 90 дней, или имеются законные основания (например, служебная командировка с документальным подтверждением).
Временная регистрация не только обеспечивает миграционный контроль, но и защищает права арендаторов: даёт доступ к медицинской помощи, устройству детей в школы и детсады, а также социальным услугам. Для собственников это способ легализовать аренду и избежать проблем с проверяющими органами.
