Штраф до 7000 рублей: за что накажут арендодателей в 2025 году

14 сентября 2025, 04:34

Депутат Якубовский предупредил о штрафах за отсутствие регистрации у арендаторов

Фото: istockphoto/structuresxx

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил о штрафах для собственников жилья, отказывающихся оформлять временную регистрацию арендаторам.