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Полиция Армении задержала более 60 человек, перекрывавших улицы по всей стране

27 мая 2024, 10:25
Фото: iStock/AdrianHancu

Фото: iStock/AdrianHancu

Армянская полиция задержала 67 протестующих, перекрывавших улицы и дороги по всей стране, пишет ТАСС со ссылкой на местное МВД.
По данным ведомства, эти сведения актуальны на 07:55 мск. Задержанные не подчинились требованиям полиции.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В центре Еревана полиция задержала десятки граждан после попытки блокировать улицу Абовяна.



Акции протеста также привели к перекрытию автомагистрали в Иран. Граждан на протесты призвал выйти лидер оппозиционного движения, архиепископ Баграт Галстанян. Активисты заблокировали дорогу в Иран возле города Аштарак, а также несколько улиц в Ереване.

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В Подмосковье опубликована интерактивная карта отключений горячей воды
27 мая 2024, 10:28

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье организовали информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
По ссылке опубликована интерактивная карта коммунальных услуг. Чтобы получить необходимую информацию, в адресной строке нужно указать адрес проживания. Там же можно подписаться на telegram-бот и рассылку уведомлений по электронной почте, найти контакты управляющей компаний, ресурсоснабжающей организации, отправить обращение в администрацию городского округа.

В этом году в Московской области запланированы масштабные работы по улучшению качества горячего водоснабжения и теплоснабжения. Поэтому плановые отключения горячей воды стартовали уже в мае.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
«Проведём ремонт систем теплоснабжения, обновим оборудование котельных. Наша задача – опережающими темпами провести гидравлические испытания на теплосетях, чтобы определить узкие места и оперативно заменить их. Это позволит обеспечить жителей качественным теплоснабжением в предстоящий отопительный период», – пояснил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Он обавил, что ежегодная профилактика необходима, чтобы хорошо подготовиться к следующему отопительному периоду, избежать аварий и утечек.

Завершить плановые отключения горячей воды в Московской области должны до 31 августа.

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#московская область
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Педагог из Пушкино стала призером конкурса «Учитель-дефектолог России — 2024»
27 мая 2024, 10:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Учитель-дефектолог из Пушкино стала призером регионального этапа VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В региональном этапе принимали участие 63 специалиста со всей Московской области.

«Городской округ Пушкинский представляла Татьяна Александровна Мотявина. Татьяна Александровна достойно прошла все испытания и заняла третье место в номинации «Дефектолог года. Поздравляем Татьяну Александровну!», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что Татьяна работает учителем-дефектологом в МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр №1».

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#испытания
#ивантеевка
#городской округ
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В Нижегородской области пройдёт форум для предпринимателей «Территория Ритма»
27 мая 2024, 09:45

Фото: iStock/DragonImages

В Нижегородской области пройдёт инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма», об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Форум будет проходить с 5 по 8 сентября.

«Форум предназначен для людей от 18 лет и старше (в том числе с инвалидностью), инклюзивных семей и семейных пар, где один из супругов является участником специальной военной операции, проживающих на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Форум является масштабным мероприятием и успешной практикой, где активные молодые люди обучаются социальному предпринимательству», — уточнили в пресс-службе.

Отбор претендентов на участие в форуме будет проходить на конкурсной основе. Заявку можно подать до 10 июля 2024. Подробнее о форуме и о том, как стать его участником, можно узнать на официальном сайте http://территорияритма.рф/.

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#нижний новгород
#предприниматели
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Новый автомобильно-пешеходный мост появится в Балашихе
27 мая 2024, 09:25

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Пехра» возводят автомобильно-пешеходный мост. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В настоящий момент на объекте уже произвели бетонирование и гидроизоляция конструкций. Работники начали подготовку выравнивающего слоя.

«Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Здесь нанесут разметку, установят барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары. Закончить все ремонтные работы планируется в третьем квартале 2024 года», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме этого, новый мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра» и жителям станет проще добираться в центр Балашихи и другие районы города.

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#балашиха
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Хинштейн просит ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
27 мая 2024, 09:22

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн обратился к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой заблокировать продажу пакета акций «Уфанет», соответствующее письмо оказалось в распоряжении «Коммерсанта».
Хинштейн считает, что необходимо запретить продажу 60 процентов пакета акций, а после инициировать иск о взыскании этих акций в пользу Российской Федерации.

В обращении Хинштейн отмечает, что мажоритарные акционеры «Уфанет» Марат Ахметшин и Марат Фаттахов собираются продать контрольный пакет акций и уже направили в ФАС ходатайство о согласовании сделки. По его мнению, продажа акций может повлечь «негативные последствия для органов власти России, а также нанести существенный ущерб правам и законным интересам граждан».

Депутат ГД подчеркнул, что у компании есть лицензии ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии и защиты информации, поэтому компания «имеет стратегическое значение».

Позже в беседе с изданием Хинштейн подтвердил, что действительно отправил соответствующее письмо в ФАС. По его словам, нельзя допустить заключения этой сделки, а пакет акций «Уфанет» необходимо национализировать.

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#александр хинштейн
#госдума
#акции
#компании
#фас
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Психотерапевт объяснила, как дикие фантазии помогут достичь оргазма
Психотерапевт Руснак раскрыла, как самостоятельно улучшить сексуальную жизнь
27 мая 2024, 08:02

Фото: iStock/pcess609

Семейный психотерапевт Кари Руснак рассказала, как самостоятельно улучшить сексуальную жизнь и повысить половое влечение, её цитирует Psychology Today.
По словам Руснак, каждому человеку необходимо исследовать своё тело, чтобы понять, что действительно приносит ему удовольствие. Делать это стоит как одиноким людям, так и тем, кто состоит в отношениях.

Психотерапевт заявила, что мастурбация и частые мысли о сексе помогают найти свои эрогенные зоны, а также повысить половое влечение в целом. Руснак считает, что фантазировать стоит даже о том, что вы никогда не решились бы реализовать в жизни — это поможет вам лучше понять себя и своё тело, а также найти пути к быстрому достижению оргазма.

«Для гармоничной сексуальной жизни необходимо минимизировать количество стрессов. Негативные эмоции плохо сказываются на сексуальном влечении», — утверждает Руснак.

Для здоровой сексуальной жизни и повышению либидо стоит исключить из пищи обработанные и сильно жирные продукты. Простая ходьба же улучшает работу сердечно-сосудистой системы и тренирует выносливость, что также важно для интимных отношений, заключила психотерапевт.

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#секс
#психотерапевт
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Главу Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне спецоперации
27 мая 2024, 07:25

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Мэра Большого Камня Приморского края Рустяма Абушаева, который находится в зоне СВО, наградили орденом Мужества.
«Вчера был награждён государственный наградой, Орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждёт каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо! – написал Абушаев в своём Telegram-канале.

Ранее Абушаева объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве с землей. После чего он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что находится в зоне спецоперации. По его словам, решение приехать в зону СВО он принял давно, но необходимость осуществить задуманное прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.

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#розыск
#telegram
#сво
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Уголовное дело арестованного в Приморском крае американца направили в суд
27 мая 2024, 04:08

Фото: iStock/Zolnierek

Уголовное дело в отношении американца Гордона Блэка, задержанного в Приморье и обвиненного в краже, направлено в суд, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Гражданин США обвиняется в совершении преступлений, описанных частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса России. Статья 1. Раздел (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), а также пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Блэка во Владивостоке задержали за избиение женщины и кражу у нее 200 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Суд направил американца под стражу на срок до 2 июля.

Ранее в Пентагоне заявили, что старший сержант Гордон Блэк недавно был переведен на военную базу США «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее, и планировал вернуться в Техас, но переехал из Китая в Россию без официального разрешения. У него жена и дети в США.

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#россия
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Два генерала ВСУ объявлены в розыск МВД России
27 мая 2024, 01:10

Фото: iStock/???? ??????

Министерство внутренних дел России объявило в розыск заместителя главы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Владимира Горбачева, согласно данным базы ведомства.
Бывший командующий силами логистики украинской армии генерал-лейтенант Олег Вишневский также объявлен внесен в список розыскаиваемых. Подробности и причины решений не разглашаются.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко.

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#всу
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