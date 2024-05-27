Полиция Армении задержала более 60 человек, перекрывавших улицы по всей стране

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Армянская полиция задержала 67 протестующих, перекрывавших улицы и дороги по всей стране, пишет ТАСС со ссылкой на местное МВД.
По данным ведомства, эти сведения актуальны на 07:55 мск. Задержанные не подчинились требованиям полиции.
С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В центре Еревана полиция задержала десятки граждан после попытки блокировать улицу Абовяна.
Акции протеста также привели к перекрытию автомагистрали в Иран. Граждан на протесты призвал выйти лидер оппозиционного движения, архиепископ Баграт Галстанян. Активисты заблокировали дорогу в Иран возле города Аштарак, а также несколько улиц в Ереване.
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С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В центре Еревана полиция задержала десятки граждан после попытки блокировать улицу Абовяна.
Акции протеста также привели к перекрытию автомагистрали в Иран. Граждан на протесты призвал выйти лидер оппозиционного движения, архиепископ Баграт Галстанян. Активисты заблокировали дорогу в Иран возле города Аштарак, а также несколько улиц в Ереване.
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Артем Кузьмин