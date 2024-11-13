Полнолуние в Тельце 16 ноября: Как укрепить отношения и правильно загадать желание

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На небе 16 ноября состоится полнолуние в Тельце, которое будет сопровождаться благоприятными аспектами у Полной Луны с Сатурном, Нептуном и Плутоном.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» поделилась своими рекомендациями для этого особого дня. По её словам, 16 ноября важно обратить внимание на свои сны, запомнить их и попытаться разгадать.
Астролог также подчеркнула важность общения с родственниками и близкими. Анна рекомендовала поддерживать общие интересы, особенно духовные. По ее словам, возможно организовать застолье в узком семейном кругу с любимыми блюдами и деликатесами.
Кроме того, Лебеденко отметила, что полезно обновлять быт, заменять старые вещи на новые и наводить порядок. Она подчеркнула необходимость создания уюта и комфортной обстановки в доме.
Ранее Анна рассказала о гороскопе для каждого знака зодиака с 11 по 17 ноября. Например, для Львов интуиция подскажет путь к успеху, а вдохновение придаст сил для реализации мечты. Подробнее о рекомендациях для остальных знаков зодиака можно узнать в нашем материале.
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«В течение дня в субботу хорошо составлять список своих желаний или карту желаний. Надо прислушаться к себе, к своему сердцу и загадать именно то, что хочется всей душой», — добавила она.
Астролог также подчеркнула важность общения с родственниками и близкими. Анна рекомендовала поддерживать общие интересы, особенно духовные. По ее словам, возможно организовать застолье в узком семейном кругу с любимыми блюдами и деликатесами.
Кроме того, Лебеденко отметила, что полезно обновлять быт, заменять старые вещи на новые и наводить порядок. Она подчеркнула необходимость создания уюта и комфортной обстановки в доме.
Ранее Анна рассказала о гороскопе для каждого знака зодиака с 11 по 17 ноября. Например, для Львов интуиция подскажет путь к успеху, а вдохновение придаст сил для реализации мечты. Подробнее о рекомендациях для остальных знаков зодиака можно узнать в нашем материале.
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Дарья Осипова