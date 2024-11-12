Польские националисты провели массовый марш ко Дню независимости

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В Варшаве 11 ноября проходит «Марш независимости», организованный польскими националистами в честь Дня независимости Польши, сообщила представительница варшавской мэрии Мажена Гавковская.
Недавно «Радио 1» передавало, что в 2024 году мэрия Варшавы разрешила провести ранее запрещенный судом ежегодный марш националистов.
«Марш независимости» проводится раз в год националистами в Польше и часто сопровождается инцидентами. В 2020 году, например, было задержано более 300 человек, а 35 полицейских получили травмы.
По данным мэрии Варшавы, участие в мероприятии в этом году приняли около 90 тыс. человек, однако организаторы оценивают число участников в 250 тыс., а телеканал Republika сообщает о 150 тыс. манифестантов.
Представитель столичного Центра безопасности Мажена Гавковская заявила, что марш проходит спокойно и без серьезных инцидентов, хотя некоторые манифестанты использовали пиротехнику, но в меньших масштабах, чем в прошлые годы.
Многие участники несли антиправительственные плакаты, включая надписи против премьера Дональда Туска и мэра Варшавы Рафала Тшасковского, а также баннеры с перечеркнутым изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Один из ультраправых активистов сжег флаг Евросоюза.
До начала марша полиция задержала десятки человек, у которых были изъяты наркотики, острые предметы и пиротехника, запрещенная в Варшаве в этот день. У одного из задержанных был изъят флаг СССР.
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«Марш независимости» проводится раз в год националистами в Польше и часто сопровождается инцидентами. В 2020 году, например, было задержано более 300 человек, а 35 полицейских получили травмы.
По данным мэрии Варшавы, участие в мероприятии в этом году приняли около 90 тыс. человек, однако организаторы оценивают число участников в 250 тыс., а телеканал Republika сообщает о 150 тыс. манифестантов.
Представитель столичного Центра безопасности Мажена Гавковская заявила, что марш проходит спокойно и без серьезных инцидентов, хотя некоторые манифестанты использовали пиротехнику, но в меньших масштабах, чем в прошлые годы.
Многие участники несли антиправительственные плакаты, включая надписи против премьера Дональда Туска и мэра Варшавы Рафала Тшасковского, а также баннеры с перечеркнутым изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Один из ультраправых активистов сжег флаг Евросоюза.
До начала марша полиция задержала десятки человек, у которых были изъяты наркотики, острые предметы и пиротехника, запрещенная в Варшаве в этот день. У одного из задержанных был изъят флаг СССР.
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Мария Моисеева