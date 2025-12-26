Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram

26 декабря 2025, 12:58

Фото: iStock/nantonov

В работе Telegram произошёл сбой, о чём сообщают пользователи. По информации SHOT, проблемы касаются веб-версии мессенджера — она не загружается, а у некоторых не отправляются сообщения, не работают боты и мобильное приложение.