Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram
В работе Telegram произошёл сбой, о чём сообщают пользователи. По информации SHOT, проблемы касаются веб-версии мессенджера — она не загружается, а у некоторых не отправляются сообщения, не работают боты и мобильное приложение.
Сбой фиксируется последние полчаса. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Москвы, Курской, Ивановской и Ленинградской областей.
Ранее стало известно, что в России ограничили работу мессенджера WhatsApp* на 70–80%. Об этом российских пользователей предупреждал Роскомнадзор.
