Популярная звезда TikTok Белла Томпсон ушла из жизни в возрасте 10 лет

Фото: istockphoto / izzzy71
Белла Томпсон, известная в социальных сетях как Bella Brave, была популярной тиктокершей из Канады. К сожалению, она ушла из жизни в возрасте 10 лет. Об этом с грустью сообщила её мать в своих социальных сетях.
«Наша храбрая девочка оставила своё наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота. Она мирно ушла в наших объятиях», — написала мать звезды TikTok.
11 июля стало известно, что Томпсон попала в реанимацию из-за лёгочной инфекции. Её ввели в медикаментозную кому.
Ранее сообщалось, что у Томпсон развился облитерирующий бронхиолит, возможно, из-за инфекции в лёгких. Её мать рассказала, что некоторое время назад состояние дочери резко ухудшилось, и у неё начался бред.
Белла Томпсон родилась с тяжёлым комбинированным иммунодефицитом и болезнью Гиршпрунга — заболеванием, поражающим кишечник. На страницу Беллы в TikTok подписано более семи миллионов человек. Там её мама публикует видео о лечении дочери и о том, как она живёт каждый день.
Читайте также:
Имя основателя «Митьков» Шагина убрали из списков выставки в «Манеже» Петербурга
CEO Лапшаков объяснил использование брендами семейных блогеров
В ДУМ Татарстана заявили, что Коран запрещает рукоприкладство
Мира Полтева