Популярный стример уехал из России в Европу и пожаловался на высокие цены
Российский стример Nix (настоящее имя — Александр Левин) временно переехал в Испанию и поделился впечатлениями о местных ценах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник.
Блогер рассказал, что в Испании в среднем все дороже в несколько раз, чем в России. По его словам, что для хорошей жизни в РФ нужно в разы меньше денег, а сервис при этом будет «крутым». В Европе же за аналогичные услуги придется платить «лютые деньги».
Уточняется, что блогер выбрал эту страну из-за теплого климата, качества продуктов и простоты получения визы.
В прошлом месяце сообщалось, что уехавший в США стример Хесус* убирал снег в Нью-Йорке за 30 долларов в час. Он объяснил, что устроился на подработку, откликнувшись на просьбу мэра Зорана Мамдани.
*Признан иноагентом в РФ