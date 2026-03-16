Достижения.рф

Раскрыты подробности о состоянии блогерши Лерчек

ТАСС: блогерша Лерчек находится в состоянии средней степени тяжести
Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Врачи онкоцентра имени Блохина определили состояние блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) как средней степени тяжести. Об этом 16 марта сообщил корреспондент ТАСС из зала Гагаринского суда Москвы.



Медицинское заключение зачитала прокурор Наталья Кузьмина в ходе заседания.

«Согласно выписному эпикризу, Чекалина находится в состоянии средней тяжести», — сказала она.
Ранее стало известно, что прокуратура разрешила приостановить уголовное дело блогерши о незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в связи с ее болезнью.

Напомним, у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах.
Лидия Пономарева

